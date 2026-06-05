En plena cobertura de Todo Noticias, el dolor se apoderó de la pantalla con un descargo desconsolado.

El mundo de la música y la cultura popular argentina vive una de sus jornadas más tristes. Este viernes 5 de junio, se confirmó la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari a los 77 años, una noticia que pegó con fuerza en el corazón de millones de fanáticos. El impacto fue de tal magnitud que la emoción desbordó las pantallas de televisión, dejando uno de los momentos más desgarradores del día en la señal TN, donde un reconocido periodista se quebró por completo en vivo al aire.

El encargado de dar los primeros detalles desde el lugar de los hechos fue el cronista de policiales Rodrigo Alegre, quien informó que el trágico desenlace ocurrió en la casa del músico en Parque Leloir. "Le dieron intervención a la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó tras un llamado. Hay una importante cantidad de móviles policiales en el lugar. Estaba en su casa junto a su familia", relató el movilero. Minutos después, sumó un dato sobre las últimas horas del artista: "Dicen que anoche había comido algo y luego se tiró a la pileta. Después falleció".

Sin embargo, el clima en el estudio se volvió totalmente de luto cuando tomó la palabra Carlos “Cuchi” Iogna Prat, el periodista especializado en música del canal. Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, intentó procesar la pérdida ante las cámaras: “Son las noticias que a uno le cuesta dar. Más allá del trabajo periodístico, está la pasión que uno tiene por la música. El Indio forma parte de una época fundamental para entender el rock argentino. Estamos hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o Los Redondos, como todos los conocemos”, expresó con profundo dolor.

Iogna Prat repasó el misticismo que siempre rodeó a la banda y cómo el Indio se transformó en un mito viviente, manteniendo siempre un perfil bajo y alejado de los flashes masivos. “En la década del 80 todo era muy visual. Ellos tenían cierta distancia con la prensa”, recordó el especialista, remarcando el enorme vacío que deja en la cultura nacional.

El momento en que el periodista de TN se quebró por la muerte del Indio Solari

El periodista también hizo mención al duro cuadro de salud que el cantante venía batallando en el último tiempo, una realidad que sus seguidores conocían perfectamente. “Sabíamos sobre su estado de salud y sobre la decisión de dejar la actividad. Aunque seguía presente a través de las pantallas con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante este último tiempo. El Parkinson le trajo problemas de salud que le impidieron desarrollar su vida personal y profesional con normalidad”, detalló.

Finalmente, la emoción fue más fuerte y el "Cuchi" no pudo contener las lágrimas al recordar el mayor hito en la carrera del cantante y compararlo con otras leyendas que ya no están. “Hizo el pogo más grande del mundo con 'Ji Ji Ji'. Me cuesta mucho hablar del Indio y dar a conocer esta noticia. Me gusta expresar lo que siento. Se nos fueron muchos grandes del rock argentino. Se nos va parte de nuestra vida. Por suerte quedan sus canciones. También nos pasó con Spinetta, con Cerati y con tantos otros. Esta noticia es muy difícil”, cerró el periodista, totalmente quebrado, reflejando el sentimiento de todo un país que hoy llora a su máximo ídolo popular.