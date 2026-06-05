El conductor de Maldición, va a ser un día hermoso se enteró del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en pleno programa de Vorterix.

El mundo del rock nacional y de la cultura argentina se encuentra en absoluto estado de shock. En las últimas horas, se confirmó la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari. La noticia cayó como una bomba en todos los medios, pero la televisión y la radio en vivo capturaron momentos de pura crudeza. Uno de los más impactantes se vivió en el aire de Vorterix, donde Mario Pergolini se enteró de la primicia en pleno programa y su reacción conmovió a todos.

Durante la mañana de este viernes, el exconductor de CQC se encontraba al frente de su habitual ciclo, Maldición, va a ser un día hermoso, cuando la peor información de todas rebotó en la mesa de trabajo. Totalmente descolocado y visiblemente afectado por la pérdida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Pergolini tuvo que interrumpir la rutina para dar la trágica noticia.

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"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo. Estoy impactado, el programa de hoy empezó con los Redondos, estoy asombradísimo. Tremendo", lanzó Mario con la voz entrecortada, sin poder creer lo que estaba leyendo en sus pantallas.

La tensión en el estudio de Colegiales se podía cortar con una gillette. Pergolini, que supo tener una relación muy cercana y de idas y vueltas con el Indio a lo largo de las últimas décadas, se vio obligado a frenar en seco a uno de sus panelistas para actualizar la data que seguía cayendo: "Perdoname que te de vuelta la información, pero se está confirmando", tiró, compenetrado en la urgencia del minuto a minuto.

Una coincidencia que hiela la sangre

Lo que más perturbó al conductor de Vorterix no fue solo la pérdida física del gigante del rock, sino una mística e inexplicable coincidencia que se dio justo al arranque de su jornada laboral, como si el destino hubiese avisado lo que iba a pasar.

"Me impacta la noticia porque es inesperada, de hecho empezamos con los Redondos todo el día. Justo mostré esta foto hoy, estoy impactado ante la noticia y por la coincidencia del momento", cerró un Pergolini que no pudo disimular el dolor ni el asombro ante las vueltas del destino. La muerte del Indio Solari deja un vacío imposible de llenar, y el dolor ya se siente en cada rincón del país.