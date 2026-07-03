Tras la salida de Adorni, desde Formosa advirtieron que no habrá cambios del Gobierno de Milei

En medio de las renuncias y denuncias por irregularidades en el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez minimizó el impacto del cambio en el Gobierno y volvió a criticar el rumbo económico, el ajuste fiscal y la situación de las provincias por la caída de la coparticipación.

Ibáñez habló en el marco de una reconfiguración del Ejecutivo. “El jefe de Gabinete es una persona que tiene mucha cintura política, que va a convocar, pero no es el padre de este modelo y no es quien maneja este modelo”, afirmó el ministro quien dejó en claro que, a su entender, los cambios de nombres no modifican el núcleo del programa económico.

En esa línea, sostuvo que el verdadero direccionamiento del Gobierno nacional no depende de figuras intermedias, sino de una conducción centralizada. “Este modelo es del Presidente, de su hermana y de alguien más cercano a ellos”, expresó, en una frase que apuntó directamente a la cúpula del poder.

Ajuste económico, consumo y caída de la recaudación

Ibáñez vinculó sus críticas a la política económica con el impacto directo en las provincias. Según su análisis, la contracción del consumo está afectando la recaudación y, en consecuencia, los fondos coparticipables. “La recaudación y la coparticipación siguen cayendo porque el IVA, que es el termómetro del consumo, sigue bajando”, señaló el funcionario, al describir un escenario de menor actividad económica.

El ministro, además, advirtió que esta situación limita la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales frente a demandas sociales crecientes, en un contexto de ajuste fiscal sostenido.

Otro de los puntos centrales que manifestó el funcionario fue la relación financiera entre Nación y provincia. Ibáñez denunció la paralización de obras públicas en Formosa y la existencia de deudas vinculadas al sistema previsional. “Nos han paralizado todas las obras, más de 50 obras nacionales paralizadas en la provincia”, aseguró, al tiempo que cuestionó los recursos destinados a jubilaciones.

También apuntó contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), al sostener que existen fondos pendientes de transferencia. “Nos deben una fortuna para los jubilados”, afirmó.

Críticas al ajuste del Estado y organismos estratégicos

El ministro formoseño también cuestionó las políticas de reducción del Estado impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Según Ibáñez, estas medidas están generando impacto directo en el empleo público y en organismos estratégicos. Como ejemplo mencionó la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“Todos los días saca una medida nueva para achicar el Estado y dejar compañeros trabajadores en la calle”, sostuvo, y advirtió sobre las consecuencias estructurales: “Si no apostamos a la ciencia y a la tecnología estamos en el andén de la historia”.

Pese al diagnóstico crítico, Ibáñez aseguró que la administración de Formosa mantendrá como prioridades la asistencia social y el pago de salarios. “Medicamentos y alimentos en primer lugar, conjuntamente con los salarios de los agentes públicos”, indicó. Finalmente, el ministro vinculó el contexto actual con el legado de Juan Domingo Perón y llamó a la unidad del movimiento político a nivel nacional, en clave electoral y de reconstrucción interna.

Las palabras de Ibáñez se dieron en el acto aniversario por el fallecimiento de Juan Domingo Perón que se conmemoró el pasado 1° de julio. El funcionario vinculó el homenaje con el contexto político y aseguró que la provincia sostendrá sus políticas pese a las dificultades y llamó a la unidad del movimiento. "Si nos unimos, si depositamos y dejamos de lado algunas de las apetencias personales, yo creo que el año que viene podemos obtener un muy buen resultado. Desde Formosa seguimos de pie, no nos vamos a entregar y más que nunca vamos a mantener en alto las banderas de Perón".