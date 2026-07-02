Perú declara en emergencia casi 40% de distritos del país por lluvias asociadas a El Niño

Imagen de archivo de inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el distrito de El Indio, en Piura, en el norte de Perú.

​El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por un plazo de 60 días en casi ‌el 40% de ‌los distritos del país "por peligro inminente" ante las intensas lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño, según un decreto supremo publicado el jueves.

Con la emergencia en 796 distritos distribuidos en todo el país se busca ejecutar medidas y acciones de excepción ​y reducción del ⁠riesgo existente, clasificado como "muy alto", dijo el documento ‌publicado en el diario oficial El ⁠Peruano.

El estado de excepción incluye ⁠a distritos de Lima, Ica, Arequipa, Piura, Lambayeque y Ancash en la costa; de Apurímac, Ayacucho, Junín y ⁠Cusco en la zona andina; y de Loreto, ​Amazonas y Ucayali en las ‌regiones amazónicas o selva del ‌país.

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"La implementación de las acciones previstas en el ⁠presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", indicó el decreto ​firmado por ‌el presidente interino, José Balcázar, y ministros de su gabinete.

El fenómeno de El Niño, que ya se está desarrollando a nivel global, es un calentamiento de la temperatura de la ⁠superficie del mar en el Pacífico central que provoca intensas lluvias e inundaciones, incluida la costa central sudamericana.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo a inicios de junio que se espera que El Niño provoque este año condiciones climáticas extremas en todo el mundo. Los científicos creen que ‌su impacto será especialmente severo.

El Niño ya está golpeando con fuertes lluvias algunas zonas agrícolas de Perú, sobre todo en el norte, según un gremio de productores, y al sector pesquero por el aumento de ‌temperatura en el mar, que está alejando a recursos como la anchoveta, clave para la industria local.

El último mayor ‌impacto en ⁠Perú de El Niño se produjo en 2017, cuando dejó al menos 162 muertos ​y pérdidas en su economía y en su infraestructura equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales.

Con información de Reuters