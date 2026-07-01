Tribunal sueco condena a Google a pagar 1.500 millones de dólares a plataforma Klarna

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google se ve en la entrada de las oficinas de Google en Londres.

Un tribunal sueco ordenó el miércoles a Google, de Alphabet, a ‌pagar unos 1.500 ‌millones de dólares en concepto de indemnización a PriceRunner, la empresa de comparación de precios de la plataforma de pagos Klarna, por favorecer su propio servicio de compras en los resultados de búsqueda.

La indemnización, equivalente ​a unos 14.300 ⁠millones de coronas suecas, se produce ‌en un contexto de creciente escrutinio ⁠de las grandes empresas ⁠tecnológicas estadounidenses en Europa.

Se trata de la mayor indemnización dictada por un tribunal sueco en ⁠un caso de competencia, aunque muy ​por debajo de los 78.000 ‌millones de coronas que ‌PriceRunner había solicitado, incluidos los intereses devengados. ⁠Con los intereses, la indemnización asciende a 1.970 millones de dólares, según indicó Klarna.

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PriceRunner demandó a Google en 2022, reclamando ​unos ‌2.100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, alegando que la empresa había manipulado los resultados de búsqueda.

Cuando Google comenzó a dar ⁠a su propio servicio de comparación de precios un lugar más destacado en los resultados de búsqueda en 2008, el tráfico hacia los sitios web rivales de comparación de precios se redujo de forma drástica.

En 2017, la entonces ‌comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, multó a Google por utilizar su servicio de comparación de precios para obtener una ventaja desleal frente a sus rivales europeos más pequeños.

Google ‌perdió un recurso contra esa decisión en 2021.

Desde entonces, varias empresas afectadas por las prácticas de ‌Google han ⁠presentado demandas por daños y perjuicios contra el mayor motor de ​búsqueda del mundo.

(1 dólar = 9,7291 coronas suecas)

(1 dólar = 0,8775 euros)

Con información de Reuters