Un importante banco señaló que la caída del salario explica el aumento de la morosidad

El CEO de Banco Galicia, Diego Rivas, afirmó que gran parte del incremento de la morosidad se explica por la "pérdida de poder adquisitivo" de los salarios en los últimos años. A contramano del discuros oficial que gira en torno a que las deudas se incremetan por la ignorancia financiera de las familias, el representante de la entidad hizo foco en la crisis de ingresos que atraviesan los trabajadores.

"No hay modelos preparados para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Eso terminó afectando el año pasado", sostuvo Rivas sobre la ampliación del universo de deudores. Sin embargo, fue mucho más a fondo para explicar la crisis: "El individuo fue perdiendo poder adquisitivo, salario de bolsillo. La eliminación en AMBA de los subsidios y la tasa negativa que pasó a ser positiva llevó a que la gente pierda entre el 20% y el 30% de su salario real".

La morosidad sigue creciendo y la exclusión crediticia ya alcanza a casi 7 millones de argentinos

La morosidad en los préstamos alcanzó el 12,7% en las familias argentinas durante mayo, encadenando la decimonovena suba consecutiva y dejando a casi 7 millones de personas fuera del circuito de financiamiento.

El sistema financiero argentino enfrenta un fenómeno de exclusión que no encuentra precedentes desde el fin de la Convertibilidad, ya que la tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años (2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026), según expuso un análisis de la consultora 1816 basado en datos del Banco Central (BCRA).

Al segmentar por rango etario el comportamiento irregular en el pago de créditos, el informe reflejó que el fenómeno de la mora afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años que poseen préstamos activos. En este sentido, puntualizó que la irregularidad escala al 42,8% en la franja de entre 18 y 25 años, se sitúa en un 39,3% en el rango de entre 26 y 35 años y alcanza el 31% en el segmento de 36 a 45 años.

Al mismo tiempo, el reporte destaca una divergencia marcada en el comportamiento de las entidades financieras. Mientras que la banca pública sostuvo el nivel de préstamos para evitar una caída mayor, las entidades privadas redujeron significativamente la oferta de crédito durante los primeros meses de 2026.

La situación es aún más crítica en el sector de las entidades no financieras, que representan el 17% del mercado familiar, donde la morosidad trepó al 32,2%, una cifra que contrasta con el 10% que registraba hace apenas un año y medio.

A pesar de que el 27% de quienes tomaron préstamos ya no son “sujetos de crédito” por estar en situación de mora, los analistas de 1816 plantean un matiz sobre el impacto macroeconómico. Al respecto, expresaron que “lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”.