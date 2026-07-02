Starmer pide perdón por las adopciones forzadas y condena una "mancha en nuestra historia"

El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión con activistas para debatir sobre las adopciones forzadas históricas, en Downing Street, Londres, Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió perdón el jueves a las mujeres que se ‌vieron obligadas a ‌renunciar a sus bebés o que fueron separadas de sus madres al nacer, en el marco de un sistema de adopciones forzadas que se centró en las solteras durante décadas tras la Segunda Guerra Mundial.

Se calcula que 185.000 niños fueron separados de sus madres en ​Reino Unido. Starmer ⁠pidió perdón en nombre del Estado por el ‌trauma que esto les había causado de ⁠por vida.

"En nombre de todo el ⁠país, me dirijo a cada una de las personas afectadas: lo sentimos profunda y sinceramente", declaró Starmer ante ⁠el Parlamento, calificando lo ocurrido a las víctimas ​como "una mancha en nuestra historia".

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"El Estado no ‌hizo lo suficiente para proteger ‌a las madres, a los niños y a ⁠las familias de cualquier daño, y lamento sinceramente este fallo sistémico", señaló.

Entre 1949 y 1976, el Estado británico y las iglesias cristianas crearon un sistema en ​el que ‌se avergonzaba y se coaccionaba a las mujeres jóvenes con hijos fuera del matrimonio para que entregaran a sus bebés, con el fin de cumplir con las normas sociales de la ⁠época.

La Iglesia de Inglaterra se disculpó por su papel el mes pasado, reconociendo su participación en la gestión de los denominados "hogares para madres y bebés", a los que se enviaba a las mujeres solteras, a menudo en contra de su voluntad, durante el embarazo o tras dar a ‌luz, y donde se las separaba de sus bebés.

La disculpa del Estado se suma a otras similares de Irlanda y Australia, cuatro años después de que la comisión de derechos humanos británica concluyera que el Gobierno era "el ‌responsable último" de la falta de protección de las madres solteras y sus bebés.

Starmer dijo que el Gobierno destinará 4 ‌millones de libras ⁠esterlinas (5,3 millones de dólares) para ayudar a acceder a expedientes de adopción, financiar servicios ​de intermediación para reencuentros con familiares y financiar proyectos de investigación y testimonios para documentar el impacto a largo plazo.

(1 dólar = 0,7502 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)