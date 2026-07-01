En medio de los despidos que afectan a organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido oficial al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que brinde detalles sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Manuel Adorni. Exigen un informe sobre los 249 contratos realizados durante la gestión de Manuel Adorni, denunciados como “empleados fantasmas”.

El documento, fechado el 29 de junio de 2026, señala que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se incorporaron al menos 249 empleados en la Administración Pública Nacional. Entre los ingresados figuran choferes, asesores, directores y un arquitecto, con un 12% ocupando cargos jerárquicos.

El documento de ATE por los contratados de Adorni

ATE reclama que se transparente la nómina completa y exige información precisa sobre la cantidad de trabajadores incorporados. También solicita datos sobre las áreas de destino, la existencia de registros de asistencia, las remuneraciones mensuales y las tareas efectivamente realizadas. “Ahora Santilli debe decidir si va a seguir avalando a los empleados fantasmas que nombró su antecesor”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sindical agregó que “la ciudadanía no está dispuesta a seguir pagándoles los sueldos a personas cuyas funciones no están claras y que en muchos casos ni siquiera concurren a trabajar”. La presentación formal se enmarca en un clima de tensión por los despidos de profesionales altamente calificados en áreas sensibles del Estado.

Aguiar fue categórico al afirmar que “no existe ningún argumento que pueda avalar la continuidad laboral de todos los ingresados al Estado por Adorni”. El titular de ATE sostuvo además que “en todos los casos perciben ingresos millonarios por tareas absolutamente innecesarias”.

La carta dirigida a Santilli solicita que se detalle la cantidad de trabajadores incorporados durante el período y las áreas y sectores de destino y apunta contra la falta de transparencia en estas contrataciones en la administración pública. “Se fue Adorni y su militancia rentada se tiene que ir con él”, remarcó Aguiar en un mensaje que apunta directamente a la continuidad de los contratos cuestionados.