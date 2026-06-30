Las yeguas son seres sintientes: el fallo histórico argentino que pone en primera plana a los animales

La Justicia de Mendoza dio un paso histórico en materia de derechos de los animales al reconocer a dos yeguas, "Dulce" y "Batata", como seres sintientes y sujetos de derecho. La decisión fue adoptada en el marco de una causa por faena clandestina de equinos y marca un precedente en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas con derecho a una protección efectiva.

El fallo pone fin a una investigación que tiempo atrás permitió rescatar a 19 caballos en situación de vulnerabilidad. Como resultado, uno de los imputados fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo, recibió una inhabilitación por dos años para la tenencia y el manejo de animales y se dispuso el decomiso definitivo de las dos yeguas, que permanecerán bajo la custodia de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (Pempa).

Según Noticias Argentinas, el condenado intentó ocultar a los animales en un predio lindero cuando advirtió que llegaba la Policía. Afortunadamente, los equinos fueron igualmente encontrados, recuperados y puestos a resguardo.

Un importante precedente en la defensa de los derechos de los animales

Para la organización protectora, la resolución representa un avance significativo en la forma en que la Justicia aborda los casos de maltrato y crueldad animal. "Constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva", destacó el representante legal de Pempa Jerónimo Allende.

El reconocimiento de "Dulce" y "Batata" como seres sintientes forma parte de una tendencia que busca ampliar la protección legal de los animales, dejando atrás la visión que los consideraba bienes materiales.

Mendoza, un paso adelante en la protección animal

El fallo de la Justicia mendocina se suma a otras decisiones que posicionan a Mendoza como una de las provincias con mayor avance en materia de protección de los animales. En abril, la Justicia del departamento de Las Heras condenó a prisión efectiva al agresor de seis perros en un caso que tuvo mucha repercusión pública.

Además, en la Legislatura provincial continúa avanzando el proyecto de ley "Ágata", una iniciativa que propone reforzar las medidas de prevención del maltrato animal y modificar la Ley 9099 de Contravenciones.



El mencionado proyecto busca endurecer las sanciones frente a los hechos de crueldad animal y fue impulsado por distintos casos que despertaron una fuerte preocupación social.