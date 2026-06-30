La Corte amplió el poder presidencial, pero también impuso límites a Trump.

En una jornada de gran trascendencia institucional para los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia emitió una serie de fallos que alteran el equilibrio de poder en Washington. El máximo tribunal otorgó al presidente Donald Trump una victoria de enorme calado político al permitirle remover a funcionarios de organismos independientes, una decisión que rompe con casi un siglo de jurisprudencia.

Sin embargo, el mandatario también recibió tres golpes judiciales que imponen límites a su autoridad sobre la Reserva Federal (FED), validan sistemas de votación que él cuestiona y confirman una condena por abuso sexual en el ámbito civil por la que deberá abonar un total de cinco (5) millones de dólares a la periodista Jean Carrol.

La decisión central, adoptada por una mayoría conservadora de 6 a 3, avaló la destitución por motivos políticos de Rebecca Slaughter, integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Este fallo es histórico porque revierte precedentes legales que datan de 1935, los cuales protegían a los directivos de agencias reguladoras de ser removidos sin una causa justificada. Al respecto, el presidente del Tribunal, John Roberts, sostuvo en el fallo mayoritario que las restricciones impuestas por el Congreso a la remoción de estos cargos violaban la separación de poderes.

Trump no tardó en reaccionar a través de su red social Truth Social, donde calificó la sentencia como una "GRAN VICTORIA" y la describió como "una de las más importantes jamás otorgadas en cuanto a los poderes presidenciales". No obstante, la visión de la minoría progresista fue diametralmente opuesta. La jueza Sonia Sotomayor, en su disidencia, advirtió sobre los riesgos de un "control ejecutivo total" que, según sus palabras, resulta inimaginable para los fundadores de la nación.

Límites institucionales y fallos en contra

A pesar de la expansión de su autoridad sobre unas 25 agencias federales —incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión Federal de Comunicaciones—, la Corte marcó una excepción con la Reserva Federal. El Tribunal bloqueó los intentos de Trump por despedir a la gobernadora de la FED, Lisa Cook, a quien el presidente había presionado para reducir las tasas de interés.

Los magistrados enfatizaron el "papel único" del banco central y determinaron que sus funcionarios no pueden ser removidos a discreción, sino únicamente por causas justificadas. Cook, tras conocerse la decisión, denunció que el intento de remoción se basó en un "pretexto fabricado" ante su negativa a ceder a presiones políticas.

El panorama electoral también le deparó un revés al mandatario. Con una votación de 5 a 4, la Corte ratificó una ley del estado de Mississippi que permite contabilizar los votos por correo recibidos hasta cinco días hábiles después de los comicios, siempre que tengan el matasellos del día de la elección. Trump, quien fue un crítico feroz de esta modalidad de sufragio, tildó el fallo como una "pérdida tremenda" para los derechos de los votantes.

Mientras que el plano personal y judicial, el Tripunal rechazó el recurso de Trump para anular el veredicto que lo obliga a indemnizar con 5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll. La Corte declinó abordar el caso y dejó firme la conclusión del jurado que determinó que el presidente abusó sexualmente de la autora en la década de 1990.

De este modo, aunque Trump celebra un avance inédito en sus facultades ejecutivas, el sistema judicial también le recordó la vigencia de los contrapesos institucionales en áreas críticas para la democracia y la economía del país.