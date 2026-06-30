El Gordo Dan le soltó la mano a Adorni con una insólita comparación.

El influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, se refirió a la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y apeló a una llamativa comparación con el desastre nuclear de Chernobyl para explicar el impacto político y comunicacional que tuvo la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ahora exfuncionario.

Durante una transmisión del canal de streaming Carajo, Parisini sostuvo que el Gobierno nunca logró contener el costo político del escándalo que rodeó a Adorni y utilizó una metáfora vinculada al accidente de Chernobyl para ilustrarlo. "¿Viste Chernobyl? Cuando explota el reactor y no le ponés la tapa. Creo que nunca se le logró poner una tapa a eso, comunicacionalmente hablando", afirmó.

Según el influencer, la crisis se mantuvo vigente durante meses y afectó la agenda del oficialismo. "Seguían saliendo constantemente todos los días o día por medio alguna nueva cosa que encendía de nuevo toda esa noticia de mierda y justamente te dificultaba todos los anuncios del Gobierno", expresó.

El Gordo Dan le soltó la mano a Adorni con una insólita comparación.

Su respaldo a Manuel Adorni tras la renuncia

A pesar de la investigación judicial que enfrenta el ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, Parisini defendió su decisión de dejar el cargo y consideró que priorizó al Gobierno por encima de su situación personal. "Al final de todo, por supuesto que tendrá que definir la Justicia si es culpable o no de lo que se lo acusa, pero creo que Manuel Adorni al final de todo tuvo el gesto de grandeza de entender que su situación ya lo estaba dañando mucho a él y al Presidente", sostuvo.