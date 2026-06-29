Ataque israelí mata a tres palestinos en Gaza, entre ellos un niño, dice ministerio

Funeral de palestinos muertos en un ataque israelí, según personal médico, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah.

​El Ejército israelí mató a tres palestinos, entre ellos un niño, en un ataque ‌aéreo lanzado el lunes ‌en el centro de Gaza, según el Ministerio de Salud de este territorio devastado, a pesar del alto el fuego que está oficialmente en vigor desde octubre.

Un responsable militar israelí confirmó que se había llevado a cabo un ataque ​aéreo, sin dar ⁠más detalles. El Ministerio de Salud de ‌Gaza dijo que el ataque israelí ⁠tuvo lugar alrededor de las ⁠9.30 am (0630 GMT) en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de Gaza, que está ⁠bajo el control de Hamás. Israel ocupa ​alrededor del 60% de Gaza.

Doce ‌palestinos —ocho hombres y cuatro niños— ‌han muerto en ataques del Ejército israelí ⁠desde el sábado, según el Ministerio de Salud.

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El Ejército israelí dijo el domingo que había abatido a un militante de la Yihad Islámica, ​otro grupo ‌militante de Gaza, que, afirmó, había secuestrado a civiles israelíes en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto más reciente.

Israel ha llevado ⁠a cabo repetidos ataques contra Gaza desde que se alcanzó en octubre del año pasado un alto el fuego con Hamás mediado por Estados Unidos, alegando que sus objetivos eran los militantes que amenazaban a sus soldados en Gaza o aquellos que participaron ‌en el ataque de 2023.

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego, mientras que Nikolay Mladenov, el enviado de la Junta de Paz para Gaza nombrado por el presidente estadounidense ‌Donald Trump, ha afirmado que ambas partes han incumplido el acuerdo.

Desde que el alto el fuego entró ‌en vigor hace ⁠ocho meses, han perdido la vida en Gaza 1.045 palestinos y cuatro ​soldados israelíes, según las cifras facilitadas por cada una de las partes.

Con información de Reuters