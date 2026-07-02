Coalición gobernante alemana presenta paquete de reformas para impulsar la economía

Por Andreas Rinke y Miranda Murray
BERLÍN, 2 jul (Reuters) - La coalición del canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de reformas que incluye desgravaciones fiscales para las familias con rentas más bajas y reformas de gran alcance en materia de pensiones, con el objetivo de reactivar el crecimiento y la competitividad de la mayor economía de Europa.
Las medidas recibieron algunos elogios por parte de los economistas, que valoraron que el Gobierno esté llevando a cabo cambios concretos tras meses de disputas entre los conservadores de Merz y su socios socialdemócratas.
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Su objetivo es facilitar la vida a las empresas, con promesas de reducir la burocracia, dar a los empresarios más margen para contratar a trabajadores con contratos de corta duración y dificultar que estos se den de baja por enfermedad.
Aunque han recibido elogios de algunos empresarios, las medidas también han sido objeto de diversas críticas por considerarse injustas, inviables o insuficientes.
A la zaga en las encuestas de opinión respecto al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el Gobierno de Merz ha subrayado la urgencia de las reformas en medio de una feroz competencia extranjera y un orden mundial en rápida evolución en el que Alemania corre el riesgo de quedarse atrás.
"Queremos volver a encarrilar a Alemania", declaró Merz a los periodistas.
Las medidas incluyen una desgravación fiscal anual de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) para las rentas más bajas, más viviendas asequibles y un plan de acción contra el fraude en las prestaciones sociales. El Gobierno pretende reducir la plantilla en un 8% en los ministerios federales mediante la digitalización.
La desgravación fiscal se financiará sobre todo con el aumento de la tasa impositiva máxima del 45% al 47% para las personas con mayores ingresos, es decir, aquellas con una renta anual de 280.000 euros o más.
(1 dólar = 0,8777 euros)
Con información de Reuters