Coalición gobernante alemana presenta paquete de reformas para impulsar la economía

El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante los medios junto a miembros de su gobierno de coalición, en Berlín, Alemania.

Por Andreas Rinke ​y Miranda Murray

BERLÍN, 2 jul (Reuters) - La coalición del canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves ‌un paquete de reformas ‌que incluye desgravaciones fiscales para las familias con rentas más bajas y reformas de gran alcance en materia de pensiones, con el objetivo de reactivar el crecimiento y la competitividad de la mayor economía de Europa.

Las medidas recibieron algunos elogios por ​parte de los ⁠economistas, que valoraron que el Gobierno esté llevando ‌a cabo cambios concretos tras meses ⁠de disputas entre los conservadores ⁠de Merz y su socios socialdemócratas.

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Su objetivo es facilitar la vida a las empresas, con promesas de reducir ⁠la burocracia, dar a los empresarios más ​margen para contratar a trabajadores con ‌contratos de corta duración y ‌dificultar que estos se den de baja por ⁠enfermedad.

Aunque han recibido elogios de algunos empresarios, las medidas también han sido objeto de diversas críticas por considerarse injustas, inviables o insuficientes.

A la zaga ​en ‌las encuestas de opinión respecto al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el Gobierno de Merz ha subrayado la urgencia de las reformas en medio de una feroz ⁠competencia extranjera y un orden mundial en rápida evolución en el que Alemania corre el riesgo de quedarse atrás.

"Queremos volver a encarrilar a Alemania", declaró Merz a los periodistas.

Las medidas incluyen una desgravación fiscal anual de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) para las ‌rentas más bajas, más viviendas asequibles y un plan de acción contra el fraude en las prestaciones sociales. El Gobierno pretende reducir la plantilla en un 8% en los ministerios federales mediante la digitalización.

La desgravación ‌fiscal se financiará sobre todo con el aumento de la tasa impositiva máxima del 45% al 47% para ‌las personas con ⁠mayores ingresos, es decir, aquellas con una renta anual de 280.000 euros o ​más.

(1 dólar = 0,8777 euros)

Con información de Reuters