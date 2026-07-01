Bélgica vs. Senegal: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Bélgica y su par de Senegal se enfrentarán este miércoles 1 de julio, a partir de las 17 (hora de Argentina), en el imponente Seattle Stadium (Lumen Field) de Estados Unidos, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se trata de un encuentro con eliminación directa.

El combinado europeo llega al partido tras clasificar invicto y como líder del Grupo G con empates ante Egipto e Irán, y cerrando con una contundente goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda. Por su parte, el elenco africano logró su pase a 16avos como uno de los mejores terceros del Grupo I; si bien tropezó con potencias continentales, logró su clasificación con un rotundo 5 a 0 ante Irak en la última jornada.

Bélgica vs. Senegal: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos planteles y sus jugadores, la inteligencia artificial definió que el favorito a ganar el partido es Bélgica. Según el análisis, gracias a la diferencia técnica y la rotación de suplentes, la balanza se inclinaría hacia el conjunto europeo.

El marcador estimado es la victoria belga 2-1, lo que consolidaría el pase a los octavos de final, en los que se enfrentaría al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Entre las razones del resultado, la IA señala que los dirigidos por Rudi Garcia sostienen un equilibrio colectivo superior. Con la jerarquía e inteligencia de figuras como Kevin De Bruyne en la gestación y el peso específico de Romelu Lukaku en el área, el ataque europeo cuenta con un arsenal técnico capaz de quebrar bloques defensivos complejos. A esto se le suma una sólida estructura que ha recibido muy pocos goles en la fase de grupos.

No obstante, Senegal es un rival de extremo cuidado que no se dará por vencido fácilmente. El conjunto comandado tácticamente por Pape Thiaw apuesta fuertemente a las transiciones rápidas de defensa a ataque, explotando la velocidad de Sadio Mané e Ismaïla Sarr, junto con la presencia en el área del delantero Nicolas Jackson. El mediocampo africano, liderado por la dinámica de Pape Matar Sarr e Idrissa Gueye, planteará un duelo de alta intensidad física que buscará desgastar los circuitos de juego belgas.

Sin embargo, el talón de Aquiles de los "Leones de la Teranga" reside en las desatenciones defensivas que mostraron en sus primeras presentaciones del certamen, un defecto que ante la jerarquía belga puede costarles la eliminación.

Tras evaluar las estadísticas recientes, el desempeño individual de los futbolistas y los antecedentes inmediatos, la IA adelantó que el partido podría darse cerrado en los primeros pasajes, pero la diferencia técnica y la rotación del banco de suplentes de los europeos inclinarán la balanza para una victoria de Bélgica.