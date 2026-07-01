Federica Pais volvió a su programa y se quebró en vivo con un desgarrador mensaje para su hermana Ernestina: "Sabíamos"

Federica Pais volvió a su programa después del fallecimiento de su hermana Ernestina.

La periodista Federica Pais reapareció en televisión luego de la muerte de su hermana, Ernestina Pais, y eligió hacerlo con un mensaje cargado de emoción. En el inicio de su programa 1111, que se emite por Ar/12, agradeció el acompañamiento recibido.

Visiblemente conmovida, Federica abrió la emisión saludando a la audiencia y explicó que necesitaba volver a la rutina pese al difícil momento personal. "¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado", expresó.

Luego agradeció las muestras de afecto que recibió desde que se conoció el fallecimiento de Ernestina Pais. "Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar, pero a la vez hay parte de uno que necesita primero agradecer por las muestras de cariño de tanta gente, el respeto también de tanta gente; el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo", sostuvo.

En uno de los pasajes más emotivos de su mensaje, Federica recordó el vínculo que mantenía con su hermana y compartió una reflexión sobre su partida. "Agradecer, decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado ella y yo sabíamos lo que nos unía", dijo.

La periodista Ernestina Pais falleció el viernes pasado.

El pedido de que Ernestina "esté buscando respuestas"

Además, confesó que intenta encontrar algo de consuelo en medio del dolor: "Cuando pasan estas cosas uno también piensa que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta, y que de alguna manera esté buscando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolían".