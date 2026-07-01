Quedó todo grabado: Cristina Pérez enloqueció en vivo y se puso a hacer el remo vikingo

Quedó todo grabado: Cristina Pérez se puso a hacer el remo vikingo en vivo.

En medio de su programa en La Nación Más, la periodista Cristina Pérez se puso a hacer el remo vikingo, festejo característico de la Selección Noruega de fútbol en el Mundial 2026. El insólito momento generó repercusión y dio vueltas por redes sociales.

El momento del remo ocurrió cuando estuvo en el piso como invitado el embajador noruego en la Argentina, Halvor Sætre, después del triunfo noruego ante Costa de Marfil que clasificó al seleccionado europeo a los octavos de final de la Copa del Mundo.