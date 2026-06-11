Revelaron todos los motivos por los que Barili se enojó con Cristina Pérez: "Iba"

Revelaron todos los motivos por los que Barili se enojó con Cristina Pérez.

Los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez volvieron a instalarse en el mundo de la televisión luego de que ambos coincidieran en la ceremonia de los premios Martín Fierro y, según trascendió, evitaran saludarse públicamente.

El tema fue abordado en el programa de Baby Etchecopar en América TV, donde Marina Calabró aseguró que la situación entre los históricos conductores del noticiero de Telefe ya no sería la misma que años atrás. "Supieron ser una pareja entrañable, una pareja de show", recordó la periodista al referirse a la química profesional que ambos mostraron durante años al frente de la pantalla.

Según Calabró, lo ocurrido en la última entrega de los Martín Fierro volvió a alimentar las versiones de una crisis en el vínculo. "Lo que reedita los rumores de que hay crisis entre ellos es el Martín Fierro", señaló, en referencia a que no se habrían saludado durante el evento. La panelista fue más allá y describió un clima de marcada distancia. "Hay un frío. A él lo vas a buscar y le preguntás por ella y te sube la ventanilla. Te la sube para no hablarte", afirmó.

Revelaron todos los motivos por los que Barili se enojó con Cristina Pérez.

La explicación de Baby Etchecopar

En medio de las especulaciones, Baby Etchecopar aportó su propia versión tras conversaciones que mantuvo con Barili."Lo que yo sé, hablando con Barili, porque yo siempre le hago la misma broma que ustedes", comentó el conductor antes de referirse a la salida de Cristina Pérez de Telefe. Según explicó, Barili, además de su rol periodístico, ocupa funciones jerárquicas dentro del área informativa del canal y habría vivido con disgusto la partida de su compañera. "Barili es gerente de noticias y se sintió mal cuando dejó el canal, porque iba en desmedro del programa de ellos que andaba muy bien", sostuvo.