Rodolfo Barili emocionó a todos con su despedida al Indio en vivo: "Interpretó como nadie...".

La Argentina quedó conmocionada este viernes 5 de junio tras conocerse la muerte, a los 77 años, de Carlos Alberto "el Indio" Solari, una de las personalidades más influyentes de la historia del rock nacional. La magnitud del impacto se vio reflejada en el multitudinario velorio celebrado el domingo, que reunió a cientos de miles de personas (cuanto no, millones) y llegó a registrar una fila de hasta 70 cuadras.

La cobertura periodística fue exhaustiva, con canales de televisión de todo el país dedicando amplios segmentos para recordar su carrera, emitir homenajes y entrevistar a figuras vinculadas al músico. En ese contexto, emocionó a muchos la despedida que Rodolfo Barili realizó durante la última emisión de Telefé Noticias.

Muchísima gente se reunió para despedir al Indio Solari.

La emotiva despedida de Rodolfo Barili al Indio Solari

"Puso en palabras, en música, la vida de millones. Su poesía, plagada de metáforas, identificó a varias generaciones sin importar su condición social. Lo cruzó todo. Interpretó como nadie la juventud, esa época donde los brillos conviven con las sombras. Las transformó en canciones, en estribillos infinitos, en el pogo más grande del mundo", expuso primeramente el reconocido periodista.

En esa misma línea, prosiguió: "Fue mucho más que un arista de rock, fue ese monstruo que nació de la contracultura y se masificó como nunca nada antes, porque son pocos los que pueden ser reconocidos sin su apellidos. Pero él ni siquiera necesitaba ser mencionado por su nombre".

"Quedan miles de canciones para hacerlo eterno, también vivirá en cada pibe bautizado con su nombre, en cada graffiti, en cada paredón, en cada remera, en cada tatuaje", aseguró. Finalmente, con la voz ya resquebrajada, concluyó: "En este día de tristeza para tantos, tal vez sirva citarlo a la hora de despedirlo. 'Las despedidas son esos dolores dulces', escribió alguna vez. Sí, también es verdad aquello de 'ya sufrimos cosas mejores que estas'. Buen viaje Indio, buen viaje y eternas gracias míster".