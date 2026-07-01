Trump estrena el nuevo Air Force One en un viaje para inaugurar museo sobre Theodore Roosevelt

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el nuevo Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará el miércoles a Dakota del ‌Norte para inaugurar un ‌museo en honor a Theodore Roosevelt, invocando el legado del exmandatario republicano mientras promueve un mensaje sobre la grandeza del país de cara a la festividad del 4 de julio.

La visita se produce en un momento en el que Trump se ha ​sumado a las ⁠celebraciones que conmemoran el 250 aniversario de ‌la independencia de Estados Unidos, aprovechándolas para ⁠destacar su liderazgo y su ⁠visión para el país de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

El viaje a ⁠Medora, en el oeste de Dakota del ​Norte, también supone el estreno de ‌un Boeing 747 restaurado, regalo ‌de Qatar, que servirá como Air Force One, ⁠con una combinación de colores en rojo, blanco, azul oscuro y dorado elegida por Trump.

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El avión ha sido objeto de escrutinio debido al costo ​y ‌al rápido ritmo de las renovaciones, así como a la inusual aceptación de un lujoso aparato procedente de un país extranjero. Trump ha desestimado las críticas sobre el acuerdo ⁠y la Fuerza Aérea afirmó que el avión cumple con los estándares presidenciales.

Antes de embarcar en el vuelo inaugural el miércoles, Trump declaró a la prensa que Qatar "nos ha tratado muy bien" y que el líder qatarí que ha donado el avión fue "muy amable".

Al ‌ser preguntado por el costo para los contribuyentes, Trump afirmó que el avión donado costó "muy poco en comparación con lo que costaría si lo hubiéramos hecho de otra manera".

"Estamos muy orgullosos de esto, el país ‌está muy orgulloso", afirmó Trump, añadiendo que el antiguo Air Force One "no parecía adecuado para nuestro país".

"Lo han adaptado ‌para que ⁠sea adecuado para un presidente, lo que implica la seguridad y todos los ​diferentes dispositivos y sistemas que le han instalado, cosas muy complejas", explicó Trump.

(Reporte adicional de Bo Erickson e Idrees Ali; editado en español por Carlos Serrano)