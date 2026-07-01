Se arma en una hora y llega en un contenedor desde China: así es la casa que eligió una familia argentina para dejar de alquilar.

En medio de la suba de los costos de construcción y la dificultad para conseguir alquileres, una familia de Santa Fe tomó la decisión de importar una casa prefabricada desde China. La vivienda llegó dentro de un contenedor, se desplegó en apenas una hora y hoy ya está habitada.

La historia comenzó cuando los propietarios recibieron la noticia de que debían dejar la casa que alquilaban. Con un terreno disponible pero sin tiempo para iniciar una obra tradicional, empezaron a buscar alternativas que les permitieran mudarse lo antes posible.

Tras comparar distintas opciones del mercado argentino, concluyeron que la importación resultaba más conveniente tanto por el precio como por los plazos. Mientras construir una vivienda convencional implicaba un desembolso cercano a los 1.400 dólares por metro cuadrado y las opciones modulares nacionales rondaban entre los 1.000 y 1.200 dólares, el modelo chino costó alrededor de 700 dólares por metro cuadrado.

La inversión total fue de aproximadamente 50.000 dólares e incluyó la fabricación, el traslado marítimo, los trámites aduaneros y la instalación en el terreno. Todo el proceso llevó unos cuatro meses entre la elección del modelo, la producción y el envío desde Asia.

Cómo es la casa prefabricada que llegó desde China a Santa Fe

La vivienda tiene una superficie de 72 metros cuadrados y cuenta con tres dormitorios, un baño y una cocina integrada al espacio principal. Además, llegó con las instalaciones eléctricas y sanitarias prácticamente listas para conectarse.

Su estructura está fabricada en acero y los revestimientos interiores utilizan paneles de fibra de bambú, materiales pensados para reducir el mantenimiento y acelerar el montaje. Uno de sus principales atractivos es que puede ampliarse mediante módulos adicionales o modificarse según las necesidades de cada familia.

La inversión total fue de aproximadamente 50.000 dólares e incluyó la fabricación, el traslado marítimo, los trámites aduaneros y la instalación en el terreno.

Otra característica que diferencia a este tipo de construcciones es su condición legal, la vivienda puede registrarse como un bien mueble, lo que facilita su traslado a otro terreno en caso de ser necesario y permite contratar seguros específicos para este tipo de estructuras.

Con una vida útil estimada en tres décadas y garantía del fabricante por cinco años, las casas modulares importadas comienzan a ganar terreno como una alternativa para quienes necesitan resolver el acceso a la vivienda sin afrontar los tiempos y costos de una construcción convencional. Mientras tanto, la familia santafesina ya vive en su nuevo hogar y asegura que, aunque en el futuro sueñan con levantar una casa tradicional, esta solución les permitió resolver un problema urgente en tiempo récord.