Murieron 3 personas en México, en plenos festejos por ganarle a Ecuador en el Mundial 2026

Murieron tres personas por asfixia durante los festejos en México por pasar a octavos del Mundial 2026.

La tristeza invadió México cuando todo era alegría, después de la victoria de la Selección nacional por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Azteca por el Mundial 2026. Mientras alrededor de un millón de personas celebraba en la capital por el pase a los octavos de final del torneo como local, tres personas murieron por asfixia, según publicó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

El comunicado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tras la muerte de tres personas por asfixia

Los dos muertos confirmados oficialmente.

A través de un comunicado inicial en sus canales oficiales, desde la mencionada entidad informaron que "tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y de una mujer de 19 años, ya identificados por sus familiares". "Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos", completaron en ese primer posteo, a pocos días de enfrentar al vencedor de Inglaterra vs. Congo en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Pocas horas más tarde, anunciaron el fallecimiento de una tercera persona: "En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación". Finalmente, en el escrito puntualizaron que "tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales, dictaminando muerte por asfixia". "Desde el Gobierno de la Ciudad de México envíamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos; se informa también que sus familiares recibirán el apoyo que requieran en estos difíciles momentos", concluyeron.

Otras dos personas terminaron inconscientes

Desde la propia Secretaría de Salud de la capital del país azteca detallaron, además, que "en las calles de Hamburgo y Lancaster, se atendió el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención". Y sentenciaron: "Después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada. Información en desarrollo".