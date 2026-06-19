Cómo son y cuánto cuestan las "mini casas premium" que se volvieron tendencia entre los famosos.

Las llamadas mini casas premium dejaron de ser una alternativa reservada para amantes del minimalismo y se transformaron en una de las tendencias inmobiliarias más llamativas de los últimos años. Celebridades, influencers y empresarios de distintos países comenzaron a mostrar en redes sociales sus refugios compactos de diseño, impulsando una moda que combina lujo, sustentabilidad y contacto con la naturaleza.

A diferencia de las tradicionales casas prefabricadas, estas viviendas suelen diseñarse desde cero para aprovechar cada centímetro disponible. Aunque muchas miden entre 10 y 40 metros cuadrados, incorporan terminaciones de alta gama, grandes ventanales, tecnología inteligente, muebles multifunción y materiales premium.

Las mini casas premium se consolidan como una alternativa que mezcla exclusividad, innovación y una nueva forma de habitar los espacios.

La tendencia ganó fuerza entre figuras públicas que buscan una segunda residencia para escapadas de fin de semana o un espacio privado alejado de las grandes ciudades. En Estados Unidos y Europa aparecieron modelos que incluyen cocinas completas, dormitorios con camas king size, baños de diseño, terrazas e incluso oficinas para trabajo remoto.

Uno de los ejemplos más llamativos es "La Cascade Max", una mini casa móvil de casi 37 metros cuadrados equipada con tres dormitorios, techos altos, acabados en nogal y mármol y amplias superficies vidriadas. Su precio base ronda los 198.900 dólares, aunque puede aumentar con personalizaciones.

Cuánto cuestan las mini casas premium en Argentina

El fenómeno también llegó al mercado argentino. Según empresas especializadas, las tiny houses construidas a medida tienen valores que parten desde los $1.700.000 por metro cuadrado en versiones móviles, mientras que los modelos fijos arrancan en torno a los $1.300.000 por metro cuadrado. El precio final depende de los materiales, el equipamiento y el nivel de terminación elegido.

Dentro del segmento premium aparecen opciones modulares completamente equipadas. Por ejemplo, algunas unidades de 20 metros cuadrados se comercializan desde los $41,5 millones más IVA, mientras que modelos de 30 metros cuadrados superan los $57 millones. Estas viviendas incluyen aislamiento térmico y acústico, carpinterías premium, iluminación LED y mobiliario incorporado.

Las tiny houses construidas a medida tienen valores que parten desde los $1.700.000 por metro cuadrado en versiones móviles.

Los especialistas atribuyen el crecimiento de este mercado a varios factores: menor tiempo de construcción, costos de mantenimiento reducidos, eficiencia energética y la posibilidad de instalar las viviendas en entornos naturales. Además, muchas pueden transportarse y relocalizarse, una característica cada vez más valorada por quienes buscan flexibilidad.

La arquitectura contemporánea también juega un papel clave. Diseñadores de todo el mundo experimentan con espacios compactos que priorizan la funcionalidad sin resignar confort, dando lugar a viviendas que combinan diseño de autor con una estética de lujo discreto. Mientras los precios de las propiedades tradicionales siguen siendo un desafío para muchos compradores, las mini casas premium se consolidan como una alternativa que mezcla exclusividad, innovación y una nueva forma de habitar los espacios.