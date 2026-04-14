Casas rápidas y baratas directo de China.

Una nueva propuesta en el mercado inmobiliario local comienza a ganar terreno: las casas prefabricadas de origen chino que pueden adquirirse desde Argentina y estar listas para habitar en cuestión de horas. El valor base de estas viviendas es de $843.885 por metro cuadrado, posicionándose como una alternativa moderna frente a las construcciones tradicionales.

El sistema comercializa estas casas mediante un envío internacional "puerta a puerta", lo que permite recibir la estructura directamente desde China sin intermediarios. Los modelos se adaptan a diferentes necesidades, ofreciendo tres tamaños: 37, 56 y 74 metros cuadrados, y cuentan con opciones de personalización.

La estructura se compone de acero galvanizado junto a paneles tipo sándwich que combinan materiales como EPS, lana de roca o poliuretano. Esta técnica busca optimizar el aislamiento térmico y acústico, al mismo tiempo que reduce costos en comparación con métodos tradicionales.

Estas viviendas incluyen los elementos básicos necesarios para habitar: puertas, ventanas con doble vidrio, instalación eléctrica completa con enchufes, luces y disyuntor. Gracias a esto, pueden ser ocupadas casi inmediatamente luego del montaje. También se pueden agregar cocinas completas, baños, electrodomésticos y hasta terrazas.

Las casas chinas pueden ser ocupadas en apenas 10 horas

Un punto destacado es la rapidez en la instalación: la casa puede armarse en apenas 10 horas, y el sistema modular permite ensamblar cada unidad en solo 2 horas, lo que implica un ahorro significativo en mano de obra.

Al llegar preinstaladas, estas casas facilitan el proceso y resultan atractivas para quienes buscan soluciones rápidas, ya sea como vivienda permanente, casa de fin de semana o incluso espacio de trabajo.

Entre sus características principales, se destacan:

estructura resistente al óxido ;

; diseño impermeable ;

; resistencia al fuego (clasificación grado A);

(clasificación grado A); Capacidad para soportar vientos fuertes y movimientos sísmicos ;

y ; Base simple, sin necesidad de grandes obras previas.

El costo total depende del tamaño seleccionado y los accesorios adicionales que se quieran incorporar, ya que el precio base es por metro cuadrado. Además, se suman impuestos aproximados de $121.382 y posibles gastos de envío, que varían según el destino final en Argentina.

Es fundamental tener en cuenta que en Buenos Aires existen normativas que pueden exigir permisos específicos para este tipo de construcciones, dependiendo del terreno y el uso que se les dé. También, la Aduana limita las importaciones a un máximo de cinco envíos internacionales por persona al año, lo que puede afectar la logística de compra.