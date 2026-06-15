Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina.

En junio de 2026, el mercado argentino de casas prefabricadas ofrece una variedad de opciones para quienes buscan una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con tamaños que oscilan entre 45 y 60 m². Los precios varían considerablemente según el sistema constructivo elegido, el nivel de terminación y los costos de montaje, que siempre hay que tener en cuenta.

Entre las alternativas más populares, aparecen tres modelos constructivos principales. El primero son las casas hechas con paneles tipo steel frame, cuyo valor va desde $11.000.000 hasta $15.000.000. Estos precios incluyen la estructura, aislación y terminaciones básicas, además de la instalación eléctrica y sanitaria, aunque los artefactos pueden incrementar el costo final entre un 10% y 20%.

Otra opción habitual son las casas de madera, que se ofrecen a un precio más accesible, entre $9.000.000 y $12.000.000. Aunque requieren mantenimiento periódico y posibles ajustes para cumplir con normativas municipales, representan una alternativa rápida de construcción con menor inversión inicial, aunque pueden sumar gastos adicionales no contemplados en el precio de lista.

En el segmento superior se ubican las viviendas modulares construidas con paneles SIP (Structural Insulated Panels), reconocidas por su alto rendimiento térmico y mayor durabilidad. En junio de 2026, estas casas de dos dormitorios y un baño tienen un valor que oscila entre $14.000.000 y $20.000.000, dependiendo del espesor del panel, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. En general, este precio incluye las instalaciones completas y, en algunos casos, el mobiliario fijo de cocina.

Qué factores pueden modificar el precio de las casas prefabricadas

La diferencia de precio de las casas SIP se justifica por su eficiencia energética superior y la rapidez en el montaje, que puede completarse en menos de una semana si el terreno está listo. Sin embargo, a estos valores de fábrica hay que sumar los costos de traslado y montaje, que pueden representar entre un 5% y 12% del total, según la distancia desde la planta y las condiciones del lote.

Además, la preparación del terreno es un aspecto clave que puede aumentar el presupuesto de manera significativa. Aspectos como la platea de hormigón, nivelación y conexiones a servicios básicos suelen agregar entre $1.000.000 y $5.000.000 al costo final, según la superficie y el tipo de suelo. En zonas sin red de gas o cloacas, la instalación de soluciones alternativas, como biodigestores o termotanques eléctricos de alta eficiencia, puede elevar aún más la inversión necesaria.