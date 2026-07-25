Cómo hacer un agua micelar con ingredientes caseros: mucho más económica y apta pieles sensibles.

Hay una receta para preparar tu propia agua micelar hecha en casa con ingredientes que ya tenés en la cocina o que son muy fáciles de conseguir. Es mucho más económica que comprarla en supermercado y más amable con la piel, por lo que es apta para pieles sensibles. De todas formas, siempre se recomienda que pruebes un poquito en tu mano y esperes a ver cómo reacciona tu piel antes de aplicarla en el rostro.

"Agua micelar hecha en casa con todo lo que tenés a la mano, con casi cero pesos. Te enseño cómo hacerla. Es hermosa porque es hidratante, nutritiva, calmante, descongestionante... Es muy suavecita, ideal para pieles sensibles", asegura Yanina Parodi, creadora de contenido.

Cómo hacer un agua micelar low cost casera apta para pieles sensibles

Ingredientes

Saquitos de té de manzanilla.

Agua caliente.

Un recipiente.

Una hoja de aloe vera.

Un atomizador vacío.

Aceite de coco.

Preparación