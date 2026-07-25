Hay una receta para preparar tu propia agua micelar hecha en casa con ingredientes que ya tenés en la cocina o que son muy fáciles de conseguir. Es mucho más económica que comprarla en supermercado y más amable con la piel, por lo que es apta para pieles sensibles. De todas formas, siempre se recomienda que pruebes un poquito en tu mano y esperes a ver cómo reacciona tu piel antes de aplicarla en el rostro.
"Agua micelar hecha en casa con todo lo que tenés a la mano, con casi cero pesos. Te enseño cómo hacerla. Es hermosa porque es hidratante, nutritiva, calmante, descongestionante... Es muy suavecita, ideal para pieles sensibles", asegura Yanina Parodi, creadora de contenido.
Cómo hacer un agua micelar low cost casera apta para pieles sensibles
Ingredientes
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Saquitos de té de manzanilla.
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Agua caliente.
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Un recipiente.
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Una hoja de aloe vera.
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Un atomizador vacío.
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Aceite de coco.
Preparación
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Prepará un té normalmente con dos saquitos de té de manzanilla.
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Tapalo y dejá que se enfríe. Podés llevar a la heladera.
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Tomá una hoja de aloe vera. Dejala en posición vertical unos minutos para que drene todo el látex.
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Cortala con mucho cuidado, quitándole todas las espinas.
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Retirá la parte verde de la hoja para abrirla y quedarte con el gel.
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Volcá todo el gel en un recipiente y sumá aceite de coco (una cucharadita) previamente calentado en microondas para que se derrita.
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Sumalo al aloe vera.
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Revolvé muy bien o mixeá hasta que quede todo muy bien incorporado.
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Agregale el té de manzanilla a esta mezcla.
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Pasalo a un recipiente atomizador vacío, que esté previamente muy bien lavado y desinfectado.
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¡Listo! Si usaste un aceite de coco que no se solidifica, podés guardar en heladera. Sino, dejalo en un lugar seco y fresco. Agitá muy bien siempre antes de usarlo. Para aplicártelo, ponelo en un algodón o en tu cara directamente.