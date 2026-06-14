Así es la sorprendente casa de Marcos Senesi en Inglaterra

La sorprendente casa de Marcos Senesi en Inglaterra.

La lesión de Leonardo Balerdi abrió una puerta inesperada para Marcos Senesi, que fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026. Este llamado representa una oportunidad soñada para el defensor, que ya se prepara para dar su gran salto en el torneo más importante.

En paralelo a la noticia, se conocieron detalles de cómo es la vida de Senesi junto a su pareja, Kelci Rose, en Inglaterra. A través de las redes sociales de ella, se pudo ver su hogar, que combina modernidad y toques personales.

Los detalles de la casa de Marcos Senesi

Uno de los aspectos más llamativos es la habitación del futbolista, que cuenta con baño propio, una colección de zapatillas exhibidas en un soporte y un cuadro donde se lo ve festejando un gol con el Feyenoord, su exclub en Países Bajos.

El resto de la casa refleja un estilo contemporáneo, con paredes blancas, espejos con marcos de madera y una cocina moderna. Además, dado que ambos son deportistas, armaron un gimnasio completamente equipado para mantener su forma física desde casa.

Antes de decidir jugar para Argentina, Senesi fue tentado por Roberto Mancini para sumarse a la selección italiana. El entrenador le expresó: “Quiere armar una nueva selección y quería que forme parte de eso. Va a hacer una renovación importante”. Sin embargo, Senesi eligió defender la camiseta albiceleste, aunque no estuvo presente en el Mundial de Qatar ni en la Copa América 2024. Su regreso a la convocatoria se dio en octubre del año pasado.

En Inglaterra, el defensor potenció su carrera con cuatro temporadas, acumulando 129 partidos y seis goles. Su equipo terminó sexto en la última Premier League, lo que le permitió clasificar a la Europa League, con Senesi como uno de sus referentes. Ahora, para la próxima temporada, dio un paso más al firmar con Tottenham, un club de mayor envergadura.

El jugador no oculta la emoción tras su llamado a la Selección. En diálogo con TyC Sports, afirmó: “Cumplo un sueño”. También reconoció el desafío que implica jugar en el conjunto nacional: “Decidirme por Argentina era saber lo que competía. Todos sabemos lo que ganó esta Selección y lo bien que le está yendo. Es difícil entrar porque mis compañeros lo están haciendo muy bien”.

Luego de varias convocatorias irregulares y ausencias en grandes torneos, Senesi logró meterse en el Mundial por la ventana. Ahora, tendrá la chance que esperó desde chico: vestir la camiseta argentina en la máxima cita del fútbol.