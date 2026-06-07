Así es la increíble casa de De Paul y Tini Stoessel en Miami

La casa de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Miami.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel parecen estar viviendo el mejor momento de su relación, con un casamiento confirmado que podría concretarse a fines de 2026. La pareja convive en una lujosa casa ubicada en Florida, uno de sus refugios preferidos para alejarse del ruido mediático.

El futbolista campeón del mundo se encuentra la mayor parte del tiempo en Miami, donde juega en el Inter Miami junto a Lionel Messi, mientras que Tini continúa con su carrera musical. A comienzos de 2023, De Paul adquirió una propiedad en Miami Shores, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, valorada en 3,7 millones de dólares. Aunque la pareja se separó por algunos meses, el volante de la selección no vendió la casa y retomaron su vínculo a principios del año pasado.

La vivienda es de una sola planta y cuenta con 327 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones y cuatro baños. El diseño interior es minimalista, predominando tonos neutros como blancos, grises y madera. La habitación principal destaca por sus amplios ventanales que dan al jardín, junto a un baño en suite equipado con ducha tipo spa y una bañera con vistas al exterior.

La cocina, totalmente equipada, incluye horno empotrado, lavavajillas, máquina de hielo, microondas, zona de desayuno, isla central y heladera. El jardín, que tiene la misma extensión que la superficie cubierta, cuenta con una pileta climatizada rodeada de palmeras y árboles, que garantizan la privacidad de la pareja y su tranquilidad frente a los flashes.

¿Se viene el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel?

En marzo de 2026, justo antes de un show en Asunción, Paraguay, Tini mostró su anillo de compromiso y realizó una videollamada con De Paul. Ante las preguntas sobre su futuro casamiento, el conductor bromeó diciendo: “Tini dijo que se casa con vos a fin de año”. Ella aclaró rápido: “Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”. Por su parte, el futbolista campeón del mundo comentó: “No sé si va a ser este año, pero ya está. Lo único que puedo decir es que en fin de año tengo vacaciones”.

Semanas después, durante un recital en Córdoba, Tini sorprendió a sus seguidores con un gesto que pareció confirmar la boda. Cuando el público le gritó “¡Que se casen, que se casen!”, la cantante asintió moviendo la cabeza y la mano, provocando una ovación eufórica entre los presentes.