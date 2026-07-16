El Gobierno de Formosa impulsa la creación de un Observatorio Turístico con foco en el desarrollo sostenible

El Gobierno de Formosa avanzó en la construcción de nuevas herramientas para fortalecer el desarrollo turístico de la provincia con la firma de un convenio de cooperación técnica e institucional entre la Dirección de Servicios Turísticos y la Dirección de Estadísticas, Censos y Documentación. El acuerdo tiene como principal objetivo sentar las bases para la futura creación de un Observatorio Turístico provincial.

La iniciativa busca fortalecer el sistema de registro administrativo del Ministerio de Turismo como parte integrante del sistema estadístico provincial, lo que permitirá contar con información más precisa sobre la actividad turística y diseñar políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible del sector.

La directora de Servicios Turísticos, Nadín Barrios Saldarini, explicó que el trabajo conjunto permitirá robustecer los registros vinculados a los alojamientos turísticos y a los prestadores de servicios, generando datos sobre la oferta y la demanda turística en todo el territorio provincial.

"Esta información nos permitirá elaborar políticas públicas orientadas al desarrollo turístico sostenible", señaló la funcionaria en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). Asimismo, destacó que el convenio contempla un trabajo articulado con el sector privado y con los municipios del interior provincial, con quienes ya se viene coordinando el diseño de la agenda turística y la organización de actividades en distintas localidades.

En ese marco, adelantó que la provincia será dividida en circuitos turísticos con el objetivo de identificar qué municipios pueden aportar mayor información y colaborar en las tareas de relevamiento y trabajo de campo.

La iniciativa apunta a unificar criterios y metodologías de recopilación de datos, una herramienta considerada fundamental para planificar el crecimiento del turismo provincial con una mirada estratégica y sustentable.

Finalmente, Barrios Saldarini subrayó que la firma del convenio representa "el puntapié inicial" de un proyecto más amplio que tiene como meta la creación de un Observatorio Turístico en Formosa.

Formosa cerró 2025 con superávit

En un contexto marcado por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y el deterioro de las finanzas provinciales, Formosa volvió a cerrar sus cuentas con resultado positivo. De acuerdo con un informe de la consultora Politiké, elaborado sobre la base de datos de Ficonomics y del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), la provincia registró en 2025 un superávit financiero del 1,2%, consolidando así 24 años consecutivos de equilibrio en las cuentas públicas.

El relevamiento señala que, mientras Formosa integra el grupo de nueve jurisdicciones que finalizaron el año con superávit, otras 14 provincias registraron déficit financiero, en un escenario atravesado por la reducción de recursos enviados desde la Nación.

Según el informe, una de las partidas más afectadas fueron las transferencias no automáticas, que en mayo de 2026 registraron una caída real interanual del 35%. Si se compara con el inicio de la actual gestión nacional, el descenso acumulado alcanza el 83% en términos reales, impactando sobre las finanzas de las provincias.