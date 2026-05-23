Emilia Mernes rompió el silencio sobre la polémica con Tini Stoessel y salió a responder.

Luego de meses de críticas, Emilia Mernes aterrizó en Argentina y fue sorprendida por un móvil de LAM. Allí el notero no dudó un segundo y se dispuso a sacar información sobre el conflicto con Tini Stoessel, que hasta el momento habia quedado en un voto de silencio por parte de ambas artistas.

"¿Cómo viviste estos dos meses con tantas críticas y cuestionamientos hacia vos?", disparó el periodista. Sorprendida pero sin titubear, Emilia respondió: "Bueno, nada... con Duki siempre bien, como siempre. Nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca. Y lo mismo con lo otro... no tengo mucho para decir".

Qué dijo Emilia Mernes sobre su polémica con Tini Stoessel

A pesar de que en un primer momento Emilia no quizo hablar del tema, el cronista de LAM continuó con su tarea: "¿Se dijeron muchas mentiras en este último tiempo?", preguntó, a lo que la artista no lo negó: "La verdad que sí, muchas mentiras, y bueno, no puedo salir a desmentirlas cada vez que inventan tantas cosas", aunque prefirió no nombrar directamente a Tini, quedó en claro que se refería a la polémica con ella.

Emilia Mernes habló sobre Tini Stoessel en un móvil con LAM.

En este sentido, la cantante prosiguió: "La verdad es que duelen pero me rodeo... No voy a entrar en detalles. No es necesario. Ya se sabe. Yo ya hablé, ya dije lo que tenía que decir". A pesar de la negativa de Emilia de hablar del tema, el periodista ahondó: "¿Pudiste hablar con Tini?". Y si bien aquella intentó eludir el momento, finalmente respondió: "Sí. La verdad es que no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar".

Pero la conversación no quedó ahí. El cronista de LAM decidió ir un paso más allá y preguntar por las supuestas infidelidades en la Selección Argentina. Ya un poco molesta pero sin perder su amabilidad, Emilia arrojó: "Nada que decir sobre eso... ¡Pregúntame de mi música que tengo ahí un disco andando! ¡Un disco trabajando! Se vienen muchas cosas. Que estén atentos los fans y un beso a todos. Gracias".

Desde el lado de Tini Stoessel el tema quedó en el pasado y pareciera que Emilia no continuará refiriéndose tampoco. Será cuestión de tiempo para conocer si la polémica llega a una resolución o quedará por siempre en la incógnita y poco a poco pasará al olvido entre los fans.