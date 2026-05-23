EEUU ejecuta ejercicio militar de simulacro en la capital de Venezuela

EE.UU. realiza un simulacro de evacuación aérea, en Caracas

​Militares de Estados Unidos, previa autorización del Gobierno de Venezuela, ejecutaron el sábado un inusual ‌ejercicio militar de ‌simulacro en Caracas hasta su sede diplomática, que contó con la presencia del Comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

Se trata del primer ejercicio militar que realiza Estados Unidos en territorio venezolano, después de que el 3 de enero, ​tropas enviadas por ⁠el presidente Donald Trump irrumpieron en Caracas y ‌capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro ⁠y a su esposa, Cilia ⁠Flores, en una operación que dejó al menos 100 muertos.

"Seguimos comprometidos con garantizar la implementación del plan ⁠de tres fases de @POTUS, particularmente la estabilización ​de Venezuela, y con la importancia ‌de la seguridad compartida ‌en todo el hemisferio occidental", dijo la embajada ⁠de Estados Unidos en Caracas en su cuenta de X.

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"Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo ​venezolano, los ‌Estados Unidos y el hemisferio occidental", agregó.

En la actividad participaron dos aeronaves MV-22B Osprey y embarcaciones que ingresaron a aguas venezolanas en el mar Caribe.

La embajada dijo que Donovan ⁠estuvo en Caracas en su segunda visita oficial, observó el ejercicio y participó en conversaciones bilaterales con altos representantes del Gobierno encargado de Venezuela, además de sostener reuniones en la embajada.

El Gobierno venezolano dijo esta semana que autorizó, a solicitud de la embajada ‌estadounidense, un simulacro de evacuación "ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas".

El ministerio de Comunicación e Información no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

"Un país extranjero que esté sobrevolando lo que es la ‌ciudad como tal, esto es nuevo para nosotros y más de Estados Unidos y en la situación actual ‌que hay muchos ⁠movimientos con el país, pues nos mantiene como en una incertidumbre (...), todo esto ​nos mantiene en alerta", dijo Evelyn Rebolledo, una administradora de 57 años residente en la capital venezolana.

Con información de Reuters