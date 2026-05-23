Muerte y violencia en Chascomús: cayó el acusado de golpear al adolescente tras el choque

Detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez. Foto: NA.

Leandro Edgardo Marzzellino, acusado de golpear salvajemente a Kevin Martínez mientras el adolescente de 15 años agonizaba tras un accidente, fue detenido en las últimas horas. Según el parte policial, la causa fue recaratulada como “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”.

El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando Martínez viajaba como acompañante en una moto robada que impactó contra un vehículo. Sin embargo, el horror comenzó después del choque. Mientras el joven yacía en el suelo con heridas que terminarían siendo mortales, Marzzellino —quien vive a escasos metros del lugar— se acercó no para socorrerlo, sino para propinarle una serie de golpes en la cabeza y sujetarlo del cuello.

La detención y el avance de la causa

Marzzellino fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá al 67, a pocos metros de donde ocurrió la tragedia. Allí, los investigadores secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la golpiza.

La causa comenzó a tomar forma a partir de la denuncia impulsada por Jonatan Bianchi, tío de Kevin, quien reconstruyó el recorrido previo al siniestro y apuntó directamente contra quienes participaron de la agresión posterior. Según la pesquisa, el adolescente viajaba como acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla, de 17 años, cuando ambos impactaron en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

La investigación también comenzó a cercar a los efectivos presentes aquella noche. Según explicó a Noticias Argentinas el abogado querellante José Equiza, cuatro policías fueron llamados a declaración indagatoria por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Estamos en etapa de individualización de la gente que estaba en el lugar del hecho, entre ellos otra funcionaria que estaba vestida como civil y tiene un grado de responsabilidad”, sostuvo el letrado. La investigación quedó en manos de la UFI N.° 9 de Chascomús y del Juzgado de Garantías N.° 5, encabezado por Christian Gasquet.