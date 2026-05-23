Chau rosácea: la mascarilla casera con un solo ingrediente para calmar las rojeces del rostro.

Hay una mascarilla casera para la rosácea muy fácil de hacer en casa que podés realizar con solamente un ingrediente. Este tip fue recomendado por una dermatóloga y es muy sencillo de hacer si estás sufriendo un brote de rojez facial.

"La rosácea es una enfermedad crónica que afecta a la piel. Principalmente, se basa en un enrojecimiento en la primera fase. En este video quiero enseñarles un tip que me enseñó mi dermatóloga cuando tengo la rosácea descontrolada", cuenta Javi, creadora de contenido beauty.

Receta de mascarilla facial casera

Ingredientes

2 cucharadas de avena

Agua (cantidad necesaria)

Preparación

Mezclar las 2 cucharadas de avena en un recipiente con un poco de agua. Dejarla en remojo durante algunos minutos hasta que se ablande. Aplicar la avena sobre el rostro, previamente lavado. Hacelo sobre el lavamanos para no ensuciar nada. Dejá la mascarilla aplicada durante 10 minutos. La avena reseca mucho la piel, así que después de que te la quites, asegurate de ponerte una crema hidratante. ¡Listo! Repetila cuando estés brotada.

Por qué la avena alivia la rosácea

La avena es conocida por su efecto calmante y antiinflamatorio. Contiene compuestos como las avenantramidas, que ayudan a reducir la irritación y la sensación de ardor típica de los brotes de rosácea. Por eso, al aplicarla sobre la piel, genera un alivio casi inmediato.

Además, actúa como un protector natural de la barrera cutánea. Cuando la piel está sensibilizada, esta barrera suele estar alterada, lo que hace que reaccione más fácil a estímulos externos. La avena forma una especie de capa que ayuda a retener la hidratación y a proteger la piel.

Otro punto a favor es que tiene una leve acción limpiadora y absorbente, ideal para retirar impurezas sin agredir. Eso sí: como puede resecar, es clave no saltear la hidratación después de usarla.

De todas formas, aunque este tipo de mascarillas puede ayudar a calmar un brote puntual, la rosácea es una condición crónica, por lo que siempre conviene acompañar estos cuidados con una rutina indicada por un dermatólogo.