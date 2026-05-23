Colapinto tuvo una gran clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y largará 10°

Luego de una gran actuación en la Spritn shootout, Franco Colapinto volvió a estar sólido en la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y finazlió en el 10° puesto. El piloto argentino estuvo cerca de sus mejores tiempos que había conseguido en la qualy Sprint.

Colapinto volvió a demostrar por qué atraviesa un buen momento en La Máxima. En la tercera tanda, cargada y con los monoplazas en un buen ritmo, el argentino giró en 1:13.697 y cerró una gran qualy. Pierre Gasly, su compañero, no logró avanzar y el domingo largará 14°.

Cómo quedaron los tiempos de la Q3 del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) - 1:12.578 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1.12.646 Lando Norris (McLaren) - 1:12.781 Oscar Piastri (McLaren) - 1:12.781 Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:12.868 Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:12.907 Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1:12.935 Charles Leclerc (Ferrari) - 1:12.976 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:13.280 Franco Colapinto (Alpine) - 1:13.697

Cómo fue la Q1 de Colapinto en el GP de Canadá

El primer giro de Franco ya había dado buenas señales en el circuito Gilles Villeneuve, ya que con un tiempo de 1:14.727, similar a su mejor vuelta en la qualy Sprint, quedaba sexto por detrás de Max Verstappen (1:14.609) en ese momento, mientras que su compañero.

Sin embargo, con el correr de los minutos, todos los monoplazas comenzaron a bajar los tiempos y la presencia de Colapinto en la ronda siguiente comenzó a peligrar. Pero, en su última vuelta, el pilarense tuvo un buen desempeño con 1:14.466 y logró meterse en la Q2.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.

Carrera principal: domingo - 17:00.

Cómo fue la Sprint de Colapinto

Colapinto partió desde la 13ª posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y, aunque protagonizó una destacada actuación, se quedó a las puertas de sumar puntos. El piloto argentino de Alpine logró avanzar cuatro lugares en la largada y finalizó noveno, apenas un puesto por detrás de la zona de puntuación en el circuito canadiense. Uno de los momentos más sobresalientes de su carrera fue el sobrepaso a Carlos Sainz Jr., maniobra que le permitió alcanzar la posición que mantuvo hasta la vuelta 23. Distinta fue la realidad para su compañero Pierre Gasly, que finalizó en el último puesto.

Cómo quedaron las posiciones en la Sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1