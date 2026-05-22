De Formosa al mundo: la joven promesa Mariana Mobilio representará a la Argentina en Perú

La joven judoca de Formosa, Mariana Mobilio, fue convocada para representar a la Argentina en la Copa Panamericana y el Campeonato Sudamericano de Judo que se desarrollarán en Lima. Con apenas 16 años, la atleta competirá en las categorías Sub 18 y Sub 21 y seguirá con la consolidación de su crecimiento deportivo dentro del judo nacional e internacional a su carrera.

En diálogo con Radio Formosa, Mobilio reconoció que todavía continúa "procesando todo" debido a que la convocatoria llegó pocas semanas antes del viaje, lo que obligó a intensificar rápidamente la preparación física y técnica para afrontar la exigencia de ambas competencias, y aseguró: "Representar a mi país, a mi provincia y a mi academia es una emoción muy grande. También pienso en todo el trabajo que hay detrás para llegar a este momento. La ilusión de traer una medalla siempre está".

La convocatoria internacional llega luego de una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Judo disputado en San Juan, donde Mariana obtuvo la medalla de bronce en la categoría Sub 18 y la medalla de plata en Sub 21.

Un presente deportivo en pleno crecimiento

A esos resultados se suman dos medallas de oro obtenidas recientemente en un torneo desarrollado en Entre Ríos, desempeño que terminó de consolidar su presente competitivo y fortalecer sus posibilidades dentro de la selección nacional. La joven explicó además que competir en categorías superiores representa un desafío importante, pero también una oportunidad de aprendizaje.

"Sabés que te enfrentás con chicas más grandes y con más fuerza, pero en algún momento vas a llegar a esa categoría y eso te ayuda muchísimo", sostuvo. Mobilio representa desde pequeña a la academia UPCN y destacó el acompañamiento constante de su familia, amistades y compañeros de entrenamiento en cada etapa de su carrera deportiva.

En particular, mencionó el vínculo que mantiene con los niños y niñas que entrenan junto a ella, quienes siguen de cerca sus competencias y logros deportivos. "Los nenes siempre me preguntan por los viajes y me piden ver las medallas. Eso me da mucha ternura y también me motiva más", comentó emocionada.

Por último, la judoca valoró el crecimiento que experimenta el deporte en la provincia y destacó el rol de los Juegos Evita Formoseños y de la infraestructura deportiva local en la formación de nuevos talentos. La participación de Mariana Mobilio en Perú representa un nuevo paso en su carrera y también una muestra del desarrollo que viene teniendo el judo formoseño en el plano nacional e internacional.