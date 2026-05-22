Luis Ventura contó cuál sería el próximo Martín Fierro.

Los premios Martín Fierro son los más preponderantes del espectáculo argentino. Si bien originalmente reconocían a lo mejor de la televisión, fue sufriendo transformaciones y derivaciones a lo largo del tiempo, al punto tal que llegaron a haber nueve ceremonias distintas. Fue en el último tiempo que este número creció, bajo la presidencia en APTRA de Luis Ventura.

Al histórico Martín Fierro de Aire le siguió el de Cable; luego el de Radio; el Digital; el de Moda; el Latino; el de Cine y Series; el de Teatro y el de Streaming. Ahora, el pope de la entidad confesó que se está trabajando en armar uno nuevo: uno que no involucra a la producción local.

Los nuevos Martín Fierro que planea Luis Ventura

En diálogo con Ya Fue Todo (Jotax), Ventura expuso que "antes que el año que viene" podría llegar el "Martín Fierro de las novelas turcas, en Argentina". "Yo estoy negociando para hacer un Martín Fierro en Turquía, con algunos agregados", añadió, mencionado que "la conducción yo la imaginé con Wanda Nara".

Wanda Nara podría conducir los eventuales Martín Fierro de las novelas turcas.

"Es una alternativa, yo no la descarto", deslizó el histórico periodista, poniendo como ejemplo que "en Uruguay yo ya les dije que la conducción la iba a hacer Natalia Oreiro". "Ante todo, lo que buscamos es profesionales que cumplan, carismáticos, que rompan el vidrio".

Finalmente, en torno a esto último y reparando nuevamente en la blonda que recientemente ganó el Martín Fierro a labor de conducción femenina, manifestó: "Creo que en el caso de Wanda, queda hartamente confirmado que no pasan desapercibidas sus apariciones".