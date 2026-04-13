Rosácea y frío: especialistas advierten sobre brotes más intensos y dan pautas para cuidarse

Con la llegada del frío no solo las consultas de pacientes por cuadros respiratorios comienzan a subir, también aquellos vinculados con la piel como la rosácea. De acuerdo a especialistas del Hospital de Clínicas, se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Al menos el 50% de las personas con rosácea presentan síntomas en los ojos que muchas veces suelen subestimar.

En general, se manifiesta con enrojecimiento fácil persistente, ardor, brotes, vasos visibles y lesiones similares al acné. Las bajas temperaturas en esta enfermedad son vitales porque afectan directamente la barrera protectora de la piel, lo que favorece la sequedad e irritación.

Graciela Manzur, jefa de División Dermatología del Hospital de Clínicas, sostiene, además, que el frío puede "reducir la actividad de las glándulas sebáceas, ya que se disminuye la producción de sebo y lípidos". Como consecuencia, se compromete la barrera protectora de la piel y se facilita la pérdida de humedad. Además, Manzur hace especial énfasis en cómo los cambios de temperatura pueden influir directamente en el comportamiento de la piel.

"Pasar de ambientes fríos a interiores calefaccionados pueden generar vasodilatación reactiva, lo que puede exacerbar el enrojecimiento y los brotes de rosácea. También influyen factores como la mayor oclusión de la piel (por bufandas o ropa de abrigo) y el uso de productos cosméticos inadecuados para el invierno, que pueden irritar aún más la piel sensible”, indica la médica.

Principales síntomas de la rosácea

Los expertos del Clínicas afirman que la mitad de los pacientes que tiene rosácea presentan señales de esta enfermedad en los ojos. Estos síntomas pueden ser:

Sequedad

Enrojecimiento

Ardor

Lagrimeo

Sensibilidad a la luz

Cómo cuidar la piel con rosácea

La recomendación principal para la rosácea es no frotarse el rostro ni utilizar esponjas que puedan lastimar la piel. La limpieza debe ser muy suave con agua y sin jabón. Se recomienda también aplicar una crema hidratante especial para tratamientos de rosácea y, por supuesto, el uso de protector solar de manera diaria ayuda a mejorar el estado de la piel.

Otros cuidados que resultan claves para cuidar o prevenir la rosácea tienen que ver con el estilo de vida. Los médicos sugieren reducir el alcohol, las comidas picantes e incluso el café.

En el caso de brotes o síntomas severos, se recomienda acudir urgentemente a un dermatólogo para que brinde al paciente un abordaje médico especializado que puede llegar a requerir medicación.