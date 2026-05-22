La mascarilla casera viral que ayuda a combatir el acné de forma natural.

En TikTok, Instagram y YouTube cada vez son más populares las recetas de belleza caseras hechas con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina. Una de las más virales de los últimos meses es la mascarilla de avena y miel, una combinación natural que muchas personas usan para intentar reducir el acné, los puntos negros y la irritación de la piel.

Aunque dermatólogos advierten que las mascarillas caseras no reemplazan tratamientos médicos específicos para el acné moderado o severo, distintos estudios y especialistas coinciden en que algunos ingredientes naturales pueden ayudar a desinflamar, hidratar y calmar la piel.

Por qué la miel y la avena se volvieron tendencia

La miel es uno de los ingredientes más utilizados en cosmética natural por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Según especialistas citados por Medical News Today, ciertos tipos de miel, como la Manuka, contienen compuestos que pueden ayudar a disminuir bacterias y reducir el enrojecimiento de la piel.

Además, dermatólogos consultados por Allure explican que la miel puede ayudar a calmar granitos inflamados y disminuir la irritación, aunque aclaran que no reemplaza tratamientos tradicionales como el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo.

La avena, por su parte, es conocida por sus propiedades calmantes. Muchas mascarillas faciales la incluyen porque ayuda a absorber el exceso de grasa y suavizar la piel sensible. La combinación de ambos ingredientes se volvió viral justamente porque promete una limpieza suave sin productos agresivos.

Algunos ingredientes naturales pueden ayudar a desinflamar, hidratar y calmar la piel.

Cómo preparar la mascarilla casera viral

La receta más compartida en redes lleva apenas dos ingredientes: 2 cucharadas de avena fina y 1 cucharada de miel natural. Algunas personas agregan unas gotas de agua tibia para lograr una textura más cremosa. La mezcla se aplica sobre el rostro limpio y se deja actuar entre 10 y 15 minutos antes de retirarla con agua tibia y movimientos suaves. Muchos especialistas recomiendan no usar este tipo de mascarillas más de una o dos veces por semana para evitar irritaciones.

Qué dicen los dermatólogos

La Academia Americana de Dermatología sostiene que las mascarillas pueden complementar una rutina de cuidado facial, pero no curan enfermedades cutáneas por sí solas. También advierten que utilizar ingredientes demasiado abrasivos o aplicar mascarillas con exceso de frecuencia puede empeorar la piel.

Además, expertos recuerdan que el acné puede estar relacionado con múltiples factores como cambios hormonales, genética, estrés o alimentación. Una revisión científica publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró asociación entre dietas de alto índice glucémico y una mayor severidad del acné. Por eso, ante brotes persistentes o dolorosos, la recomendación sigue siendo consultar a un dermatólogo antes de probar remedios caseros o tendencias virales de internet.