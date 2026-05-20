Chau puntos negros: la mascarilla negra natural más efectiva para una piel impecable.

Hay una mascarilla casera que podés hacer en casa para eliminar los puntos negros y tener la piel como nueva. Lo mejor de todo es que solamente necesitás dos ingredientes que seguramente tengas en casa o te sean fáciles de conseguir.

"Esta mascarilla es una de las más simples pero efectivas porque exfolias y de paso destapas poros y eliminas puntos negros. Tu piel queda más limpia, suave y con menos puntos negros. Hazla 1 a 2 veces por semana y luego me agradeces", asegura Ghislaine, creadora de contenido beauty.

Mascarilla negra casera para quitar los puntos negros

Ingredientes

Café

Miel

Preparación

Mezclá café y miel en un recipiente. Armalo de a poquito, ya que debés calcular las cantidades a ojo. Aplicá la mezcla sobre todo tu rostro, previamente lavado. Masajeá suavemente. Agregá unos trozos de papel higiénico arriba para usarlo como mascarilla. Encima de eso, agregá otra capa de mascarilla, especialmente en la zona de la nariz para que se pegue. Dejá secar enrte 30 y 40 minutos. Retirá cuidadosamente el papel y lavá el rostro.

Por qué esta mascarilla es tan efectiva

Esta mascarilla para puntos negros funciona tan bien gracias a la combinación de exfoliación, limpieza profunda y adherencia, todo en un solo paso. Primero, el café actúa como un exfoliante físico suave. Sus partículas ayudan a remover células muertas de la superficie de la piel, que son justamente las que muchas veces terminan mezclándose con el sebo y formando puntos negros.

Al masajear, estimulás la circulación, lo que deja la piel con ese efecto más luminoso. Por otro lado, la miel es una bomba, ya que es antibacteriana, humectante y ligeramente ácida. Esto significa que no solo ayuda a limpiar los poros, sino que también evita que se vuelvan a tapar tan rápido.

A diferencia de otros ingredientes más agresivos, la miel limpia sin resecar, algo clave si no querés que tu piel produzca más grasa como efecto rebote. Y el truco que hace que esta mascarilla sea distinta es el papel higiénico. Cuando lo colocás encima y dejás que se seque con la mezcla, se genera un efecto parche.

Al retirarlo, salen también las impurezas que estaban en los poros, como exceso de sebo y suciedad acumulada. Es como una versión casera y mucho más económica de las tiras para puntos negros.