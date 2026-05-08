Chau puntos negros: mascarilla casera con solo 2 ingredientes para hacerte en casa.

Existe una mascarilla natural que podés hacer en casa para eliminar los puntos negros y el acné, mejorar la textura de la piel y promover una limpieza e hidratación profunda. Lo mejor es que se hace con dos ingredientes que seguro tenés en casa.

Esta mascarilla se prepara a base de café y clara de huevo. Lo ideal es que utilices café instantáneo, ya que es un poco más suave con la piel, explica Erika Garzon, creadora de contenido beauty en TikTok.

Esta mascarilla va a reducir tus células muertas y suciedad, reducir la cantidad de grasa en la piel y minimizar la apariencia de los poros, añade la creadora del video. Podés prepararla en cantidad y ponerla en un recipiente herméticamente cerrado dentro de la heladera para volver a aplicarla otros días.

Lo ideal es que lo hagas al menos 1 vez a la semana, ya sea por la mañana o por la noche. Si querés ver resultados más rápido, podés realizártela con una mayor frecuencia.

Mascarilla natural para los puntos negros: con solo 2 ingredientes

Ingredientes

Café instantáneo (ya que es más suave con la piel).

1 clara de huevo.

Papel de cocina (cantidad necesaria).

Opcional: vitamina E, para hidratar el rostro y calmar la irritación.

Preparación

Mezclar muy bien la clara de huevo en un recipiente y añadir una cucharada de café instantáneo. Colocar la primera capa por todo el rostro. Poner el papel de cocina arriba de la mascarilla, en la zona en la que tengas los puntos negros o granos. Una vez seco, retirar y enjuagar. Aplicar crema hidratante de tu preferencia. ¡Listo! Tu rostro va a quedar limpio y suave.

Por qué esta mascarilla funciona tan bien

El café instantáneo funciona como un exfoliante suave que ayuda a remover las células muertas, la suciedad acumulada y el exceso de grasa que queda atrapado en los poros. Además, contiene antioxidantes y cafeína, dos componentes que pueden ayudar a mejorar la apariencia de la piel y darle un aspecto más luminoso y uniforme.

Por otro lado, la clara de huevo tiene un efecto tensor sobre la piel, por lo que muchas personas sienten el rostro más firme y los poros menos visibles después de usarla. También ayuda a absorber parte de la oleosidad, algo que puede beneficiar a quienes tienen piel grasa o tendencia a los puntos negros.

Además, si se le agrega vitamina E, la mascarilla puede resultar menos agresiva y aportar hidratación y calma a la piel. Aunque no elimina el acné de forma definitiva, sí puede complementar una rutina de cuidado facial al ayudar a mantener los poros más limpios y la textura de la piel más pareja.