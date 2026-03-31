Salió a la luz un presunto chat entre Emilia Mernes y una figura de Boca: "Pasame algunas fotos"

La cantante habría intercambiado mensajes con un jugador de Boca.

Emilia Mernes volvió a instalarse en redes sociales y programas de espectáculos luego de que apareciera un supuesto chat privado con un ex futbolista de Boca. El episodio resurge en medio de la polémica mediática que la enfrenta indirectamente con Tini Stoessel, lo que impulsó aún más la viralización de la conversación y despertó todo tipo de especulaciones entre los usuarios.

Según trascendió, se trata de una conversación que habría tenido lugar años atrás y volvió a circular nuevamente en internet. El contenido del diálogo llamó la atención por el tono íntimo y por la identidad del jugador involucrado, que rápidamente se convirtió en tema de debate. “No se la pases a nadie”, habría pedido Emilia al pasarle una foto en el espejo de un baño. “¡Mi amor! ¿¡Sabés cómo te doy!? ¿Cuándo me venís a ver a la Bombonera?”, le habría preguntado el futobolista.

El supuesto chat entre Emilia Mernes y Andrés Cubas.

A partir de ese diálogo comenzaron las versiones que intentaban identificar al destinatario de los mensajes. En un primer momento, se apuntó a Leandro Paredes pero eso fue rápidamente descartado luego de que Camila Galante, esposa del mediocampista, saliera a desmentir cualquier vínculo entre el jugador y la cantante

La conversación habría sido en 2017.

¿Quién es el futbolista con quien se habría escrito Emilia?

La periodista Paula Varela explicó que el futbolista en cuestión sería Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors entre 2013 y 2017, que también integró las selecciones juveniles argentinas antes de decidir representar internacionalmente a Paraguay.

Andrés Cubas jugó en Boca entre el 2013 y el 2017.

El intercambio de mensajes habría ocurrido en 2017, en caso de haberse producido, cuando ambos eran jóvenes y no mantenían compromisos sentimentales públicos, algo que relativiza la situación desde el presente.