Croacia mantiene esperanza de clasificar a segunda fase del Mundial con ajustado triunfo ante Panamá

Ante Budimir, de Croacia, celebra tras marcar el primer gol de su equipo ante Panamá

​La selección de fútbol de Croacia mantuvo sus esperanzas de clasificar a los dieciseisavos de ‌final del Mundial tras ‌vencer el martes 1-0 a Panamá en la segunda jornada del Grupo L, gracias a un gol de Ante Budimir en el partido disputado en Toronto.

Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera hace cuatro años, sumó sus primeros ​tres puntos después ⁠de haber perdido en su presentación del ‌Mundial, con lo que se ubicó en ⁠el tercer lugar del ⁠grupo, por abajo de Inglaterra y Ghana, que registran cuatro unidades cada una.

Panamá inició el encuentro más ⁠ambiciosa e incisiva que su rival, y ​generó algunas aproximaciones al área con ‌llegadas por ambas bandas ‌que no concretaron debido a las fallas en ⁠la última jugada.

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En tanto, Croacia se vio errática, con su capitán Luka Modric perdiendo balones en la mediacancha.

La jugada más peligrosa que tuvo ​en ‌la primera parte fue en el tiempo de compensación con un potente disparo de Martín Baturina que amenazaba con ingresar pegado al poste derecho, pero el portero Orlando ⁠Mosquera lo evitó con un acertado lance.

Para la segunda parte, el director técnico de Croacia, Zlatko Dalic, realizó dos modificaciones, estrategia que le dio resultado a los 54 minutos cuando Ante Budimir, uno de los que ingresaron de cambio, remató en el ‌área chica un centro enviado por Josip Stanisic desde el sector derecho.

Tres minutos después, Croacia pudo aumentar su ventaja en un contragolpe, pero Marco Pasalic estrelló el balón en Mosquera a pesar de escapar ‌solo tras un preciso pase de Modric.

Las dos selecciones siguieron buscando el gol, lo que originó en ‌un partido de ⁠ida y vuelta, pero ninguna pudo concretar.

En la última jornada del grupo, ​que se disputará el sábado, Croacia enfrentará a Ghana, y Panamá jugará contra Inglaterra.

Con información de Reuters