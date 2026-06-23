República Democrática del Congo asume papel de menos favorito ante inminente prueba contra Colombia

​La República Democrática del Congo regresa este martes a México, escenario de su clasificación para el Mundial, ‌y el seleccionador Sébastien ‌Desabre asume el papel de equipo menos favorito frente a Colombia e insta a su equipo a aprovechar otra oportunidad para prolongar una campaña histórica.

De vuelta al Estadio de Guadalajara, donde se clasificó para la Copa del Mundo tras imponerse a Jamaica en la repesca, la RD ​del Congo se ⁠enfrentará a Colombia en el Grupo K, y Desabre ‌ha calificado a su rival como claro ⁠favorito.

Sin embargo, el seleccionador señaló que ⁠sus jugadores ya demostraron, en su empate a 1-1 contra Portugal en su debut, que tienen un lugar en la ⁠escena mundial tras 52 años de ausencia.

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"Nos clasificamos ​para el Mundial en este estadio, en ‌un ambiente fantástico. Así que ‌espero que mañana sea igual", dijo el lunes Desabre ⁠a los periodistas.

"Colombia, por supuesto, es un equipo excelente. Son los favoritos... Pero nosotros también hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes cosas", señaló.

Colombia venció 3-1 a ​Uzbekistán en ‌su primer partido y, si derrota a la República Democrática del Congo, se clasificará para los dieciseisavos de final.

La selección africana sumó su primer punto y marcó su primer gol en un Mundial ⁠contra Portugal, un resultado que ha aumentado las expectativas, aunque Desabre se mantiene centrado en las matemáticas de la clasificación.

"El objetivo es sumar puntos, tenemos que clasificarnos, necesitamos tres o cuatro puntos para alcanzar ese objetivo", explicó. "Disfrutamos el rol de aspirantes".

El centrocampista Aaron Tshibola afirmó que la identidad del equipo se ‌basa en la unidad, la disciplina defensiva y el peligro al contraataque.

"Somos, ante todo, un equipo difícil de derrotar. Somos muy agresivos en la transición y somos una amenaza en ataque", aseguró.

Se espera que Colombia cuente con un gran ‌apoyo en Guadalajara, pero Desabre afirmó que sus jugadores no se dejarán distraer por el ambiente.

"Estaremos centrados en nosotros mismos y ‌en nuestro juego.

Para ⁠Tshibola, la misión va más allá de un simple resultado. Se trata de que nuestro ​pueblo se sienta orgulloso, de que nuestro país se sienta orgulloso", añadió.

Con información de Reuters