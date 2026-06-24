DT de Inglaterra dice que zaga de Ghana fue la más sólida que ha visto

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que su equipo se había visto frustrado ‌por una de las ‌actuaciones defensivas más sólidas que había visto jamás en el empate a 0-0 del martes ante Ghana en el Mundial, e instó a los aficionados a mantener una actitud positiva.

"Creo que hay que mostrar todo el respeto (a Ghana), ya que defendieron con mucha determinación, con ​mucha disciplina y ⁠con una de las actuaciones más físicas que ‌he visto en un equipo a la ⁠hora de defender", dijo el alemán ⁠a los periodistas.

"Tuvimos suficientes jugadas a balón parado para decidir el partido, pero no fuimos lo suficientemente precisos", señaló, ⁠y añadió que sacaba más aspectos positivos que ​negativos del encuentro.

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Tuchel reconoció que los ‌aficionados podrían sentirse frustrados después ‌de que Inglaterra no lograra repetir el fútbol ⁠fluido y ofensivo de su victoria por 4-2 sobre Croacia en el partido inaugural del torneo.

El 78,8% de posesión de Inglaterra frente a Ghana fue el porcentaje ​más alto ‌registrado desde 1966 por cualquier selección en un partido del Mundial sin conseguir marcar.

"Si... un equipo intenta jugar y correr frente a este bloque defensivo tan retrasado y no encuentra espacios, ⁠y le resulta difícil crear ocasiones, puede resultar complicado de ver", dijo Tuchel.

"Siempre intentamos entretener a nuestros aficionados. Hoy ha sido difícil. Espero que no pierdan la fe. Queda un largo camino por recorrer".

Tuchel también señaló que era poco probable que Harry Kane volviera a fallar una ocasión tan ‌clara en lo que queda de torneo como la que envió por sobre el arco en el minuto 86, después de que el suplente Nico O'Reilly rematara de cabeza y el balón rebotara en el larguero y quedara ‌a merced del capitán de Inglaterra.

"En noventa y nueve de cada cien ocasiones, convertirá", dijo Tuchel.

Inglaterra suma cuatro puntos en ‌sus dos ⁠primeros partidos, lo que casi con toda seguridad le bastará para pasar a la primera ​ronda eliminatoria, y cerrará su participación en el Grupo L el sábado frente a Panamá.

Con información de Reuters