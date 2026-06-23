Fue la posta donde aprisionaron a Liniers en 1810 y queda en Córdoba: la curiosa historia detrás

A principios del siglo XIX, en pleno período de las guerras por la independencia, era muy común que militares y personas de las fuerzas armadas viajaran por el interior del país e hicieran breves paradas en sitios específicos llamados postas como es el caso de "Las Piedritas". Aquí fue atrapado el virrey Santiago de Liniers, quien se escapó de Buenos Aires tras rechazar el nuevo gobierno instaurado a partir de la Revolución de la Mayo.

La captura se realizó en agosto de 1810 por tropas enviadas por los miembros de la Primera Junta. Pero no solo el virrey Liniers fue tomado como prisionero en esta zona, también otras figuras como el Obispo Rodrigo Antonio de Orellana y el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha.

"Las Piedritas" se encuentra en el territorio de la provincia de Córdoba, ubicada al norte a 200 kilómetros de la capital, justo donde está, además, el emblemático Camino Real hacia el Alto Perú, actual región de Bolivia.

Qué ver en la posta "Las Piedritas"

Esta posta en particular tiene su origen mucho antes de las guerras por la independencia. De hecho, se fundó a mediados del siglo XVIII en una estancia que pertenecía a la familia César. Hoy es administrado por la Dirección Patrimonial Cultural de la Provincia de Córdoba debido a su importancia histórica.

Además se permiten visitas con el objetivo de que los turistas puedan apreciar la estructura arquitectónica de la posta, el mobiliario antiguo e incluso réplicas de armas de aquella época. Muy cerca de la posta también se puede ver el monumento al caudillo federal, Francisco "Pancho" Ramírez.

En qué horario visitar la posta "Las Piedritas"

Las Piedritas abre al público de martes a domingos de 11h a 17h. También los feriados en el mismo horario. La buena noticia para los turistas que visitan la posta es que la entrada es totalmente gratuita.

Cuáles son las postas del Camino Real

Las postas del Camino Real son 8 en total y todas pertenecen a un itinerario cultural desarrollado específicamente por UNESCO. Además, de Las Piedritas, los turistas pueden visitar:

Posta Sinsacate

Posta de Los Tala

Posta de Macha

Posta Inti Huasi

Posta de Santa Cruz

Posta de San Pedro Viejo

Posta El Chañar. San Francisco del Chañar

Posta de Pozo del Tigre

Cómo ir a la posta Las Piedritas desde la ciudad de Córdoba

En auto, hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta la localidad de Rayo Cortado. Una vez allí, seguir por la Ruta Provincial 22. Hasta el destino, son unos 36 kilómetros más. En general, el viaje tiene una duración de 2 horas y media.