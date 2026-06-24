Nadie lo puede creer: la burrada que dijo Azzaro sobre el "partido" de Messi contra Austria

Azzaro fue duro con Messi en su análisis.

Argentina venció 2-0 a Austria, se metió en los 16avos de final y vio a Lionel Messi reescribir la historia: doblete, récord de máximo goleador mundialista de todos los tiempos y una catarata de elogios que cruzó el planeta. En medio de esa fiesta, sin embargo, una de las voces más escuchadas del streaming deportivo argentino salió a marcar una lectura bien distinta. Y lo que dijo no tardó en hacer ruido.

Flavio Azzaro, al frente de su canal AZZ, analizó el rendimiento del capitán apenas terminado el encuentro. Mientras el mundo del fútbol coincidía en señalar a Messi como la gran figura, el propio entrenador de Austria, Ralf Rangnick, lo definió como "el mejor", y Lionel Scaloni habló de un compromiso "impresionante", el conductor eligió otro camino.

Azzaro analizó el partido de Messi ante Austria.

La definición de Messi que descolocó a todos

Azzaro sostuvo que había sido "un partido discreto de Messi", aunque enseguida aclaró que el rosarino "participó en todas las jugadas de gol de Argentina". Para el periodista, el capitán estuvo "errático" sobre todo en el primer tiempo, incluido el penal que mandó afuera a los nueve minutos, y recién "levantó" en el complemento.

Lo llamativo es el contraste. Ese "partido discreto" terminó con los dos goles del 10, los mismos que lo consagraron como máximo artillero en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, por encima de Miroslav Klose. En pleno clima de euforia, la definición sonó, como mínimo, a contramano de lo que repetía el resto.

"No mostró el nivel de otros momentos"

Más allá de Messi, Azzaro apuntó al rendimiento colectivo. Remarcó que le resultaba "muy loco tener que explicar" que la Selección, que ya clasificó con seis puntos, no había mostrado en ninguno de sus dos partidos el nivel de "otros momentos".

De todos modos, no fue una crítica cerrada. El propio Azzaro reconoció que el equipo "sigue ganando" y "sigue mostrando que tiene hambre", en una lectura que mezcló reparos futbolísticos con el peso de los resultados. Con puntaje ideal, Argentina lidera el Grupo J y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el sábado, en Dallas.