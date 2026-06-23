Suspendieron en toda Alemania el servicio de trenes por un problema técnico en toda la red

La empresa estatal alemana de trenes Deutsche Bahn anunció un corte en el servicio en todo el país tras una falla masiva en el sistema de radiocomunicación ferroviaria. La medida se tomó "de manera preventiva" para evitar cualquier tipo de incidente mayor en alguno de los ramales. No anticiparon por cuánto tiempo duraría la suspensión.

La interrupción, que afectó a miles de pasajeros en todo el país, provocó importantes demoras generalizadas en una de las redes ferroviarias más importantes de Europa. La compañía informó que trabaja para restablecer el servicio, mientras que los trenes fueron retenidos temporalmente en estaciones y puntos considerados seguros "hasta que puedan garantizarse las condiciones necesarias para continuar los viajes", de acuerdo a lo que rezó el comunicado oficial.

Las fallas en el sistema de comunicación nacional

El inconveniente se originó en el sistema digital GSM-R, la plataforma de radio utilizada para las operaciones ferroviarias y la comunicación entre maquinistas y centros de control. Se trata de una herramienta considerada esencial para la seguridad de la circulación, ya que permite coordinar el movimiento de los trenes y transmitir instrucciones en tiempo real.

Ante la imposibilidad de asegurar una comunicación confiable, la compañía decidió detener toda la red ferroviaria nacional. "Nuestros técnicos están trabajando sin descanso para resolver el problema", señalaron desde Deutsche Bahn en un comunicado difundido tras la interrupción del servicio.

Cerca de una hora y media después de haber informado la falla, la empresa aseguró que había identificado el origen del problema. Sin embargo no brindaron detalles sobre las causas técnicas que provocaron el colapso del sistema, ni tampoco ofrecieron una estimación sobre cuánto podría durar el corte del servicio.

La magnitud del incidente llamó la atención debido a que las interrupciones totales del sistema ferroviario alemán son extremadamente poco frecuentes. En los últimos años, los principales cortes del servicio estuvieron vinculados a fenómenos meteorológicos severos, como tormentas o temporales, y no a fallas técnicas de alcance nacional.

Taxis, hoteles y asistencia para los pasajeros afectados

Mientras continúan las tareas para solucionar el inconveniente, la compañía estatal anunció la entrega de vales para taxis y alojamiento en hoteles para quienes no puedan completar sus trayectos durante la emergencia. Además, desde la empresa informaron que intentarán poner a disposición trenes estacionados en determinadas terminales para facilitar el traslado de pasajeros cuando las condiciones operativas lo permitan. "DB pide disculpas a los pasajeros por la situación", indicó la compañía.

El sistema GSM-R, cuyo nombre completo es Sistema Global para Comunicaciones Móviles–Ferrocarril, fue adoptado como estándar ferroviario europeo en el año 2000. De acuerdo con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, esta tecnología se implementó de forma progresiva en todo el continente para "unificar" las comunicaciones ferroviarias y garantizar operaciones seguras entre distintos países.