Un abogado se la pudrió a Nico Occhiato en un móvil de LUZU.

Nicolás Occhiato y Marcos Giles se encuentran en los Estados Unidos para hacer la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 para Luzu TV. Allí se dedican a platicar con los hinchas que se acercan a los estadios donde la Selección Argentina disputa sus partidos por el Grupo J, para obtener declaraciones enriquecedoras por parte de ellos.

En su última incursión, obtuvieron una que bien podría considerarse "enriquecedora", ya que supuso un intercambio que se viralizó rápidamente en las redes sociales: los dos movileros se encontraron con un abogado quien, en referencia a lo ocurrido con Florencia Peña y la fake news difundida sobre la presunta muerte del papá de Lionel Messi, les hizo un comentario más que contundente.

Nico Occhiato, la mente detrás de Luzu TV.

Un abogado se la pudrió a Nico Occhiato

En determinado momento del móvil, Nico Occhiato y "el Mito" se cruzaron con un hombre llamado Esteban. Tras preguntarle de dónde era y hacerle algunas bromas, el conductor le consultó: "¿Y a qué te dedicás Esteban?". "Soy abogado", comentó el señor, para luego añadir picante: "Están necesitando a uno".

Esto hizo estallar en carcajadas a todo el panel que venía siguiendolos a ambos, así como el propio Giles, mientras Occhiato miraba atónito al entrevistado quien había abandonado rápidamente el plano de la cámara, volviendo con sus amigos.

Fernando Burlando confirmó que Flor Peña evaluará demandar a Nicolás Occhiato

Durante una charla con Pasó en América, Fernando Burlando comentó: “Hay un contrato que se puede disolver de común acuerdo o no. Fue una conversación, pero hay un contrato que dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.

En esa misma línea, planteó: “Si ocurre algo distinto a eso, se abre la opción a daños y perjuicios. En principio, ella tiene establecido cobrar un monto determinado por mes, junto a otros beneficios, y podría tranquilamente reclamar todo eso hasta el final. Lo más importante es entender lo que dice el contrato”.