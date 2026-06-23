Ucrania podría revisar su propuesta de alto el fuego con Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro de la unidad Ángel Blanco de la policía ucraniana, que evacua a la población de las ciudades y pueblos de la línea del frente, inspecciona una zona en busca de residentes en la ciudad fronteriza de Druzhkivka, Ucrania

Ucrania ​podría revisar su propuesta a Rusia de un alto el fuego a lo largo de la línea ‌del frente de ‌facto si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aprueba una resolución en la que se insta a un cese total e incondicional de las hostilidades, dijo el lunes un alto cargo ucraniano.

El embajador de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, intervino durante ​una larga sesión ⁠del Consejo de Seguridad de la ONU, la ‌sexta reunión de este tipo convocada en ⁠los últimos meses para abordar la ⁠guerra.

"Ucrania está dispuesta a entablar negociaciones directas con Rusia para garantizar una paz justa y duradera de conformidad ⁠con la Carta de las Naciones Unidas, pero ​nuestra paciencia no es infinita", dijo, señalando ‌que Ucrania había instado en ‌repetidas ocasiones al Consejo de Seguridad a adoptar ⁠una resolución para un alto el fuego total e incondicional.

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"Si el Consejo de Seguridad optara de nuevo por una actitud de esperar y ver qué pasa, ​no puedo ‌descartar que Ucrania pueda replantearse y modificar su oferta. El alto el fuego a lo largo de la línea del frente de facto ya es una gran concesión", dijo. No dio más ⁠detalles.

Melnyk insistió en que Ucrania había cambiado la dinámica de la guerra, que ya cumple su quinto año, con los recientes ataques, y añadió que alrededor del 40% de las refinerías de petróleo de Rusia habían sufrido daños.

Junto con otros miembros del Consejo de Seguridad, Melnyk condenó enérgicamente ‌el ataque ruso contra el histórico monasterio de Pechersk Lavra, en Kiev, la semana pasada.

Rusia ha negado haber atacado este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha achacado el ataque a un misil ‌de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, una afirmación que repitió un alto cargo ruso durante la sesión de la ‌ONU.

Moscú dijo que ⁠su ataque tenía como objetivo y alcanzó instalaciones de fabricación de drones, mientras que ​Ucrania y muchos países occidentales acusaron a Rusia de atacar el monasterio.

Con información de Reuters