Irak aún mantiene posibilidades de clasificarse tras derrota ante Francia, dice DT Arnold

Puede ​que Irak haya sido víctima de otra lección magistral de un delantero estrella, pero el seleccionador Graham ‌Arnold insiste en que las ‌esperanzas de su equipo en el torneo siguen intactas a pesar de la derrota por 3-0 sufrida el lunes ante Francia.

Kylian Mbappé marcó dos goles en un partido del Grupo I que se retrasó más de dos horas debido a las malas condiciones meteorológicas, lo que supone el ​segundo partido consecutivo en ⁠el que Irak encaja dos goles ante uno de ‌los delanteros de élite del fútbol.

En su primer ⁠partido, el noruego Erling Haaland ⁠marcó dos goles en la victoria por 4-1.

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Pero el director técnico australiano mantiene la vista fija en el crucial último partido ⁠de la fase de grupos del viernes contra Senegal, ​en el que las esperanzas de Irak ‌de alcanzar la fase eliminatoria ‌penden de un hilo.

"Para mí, ahora todo gira en ⁠torno a Senegal», afirmó Arnold. "Con ocho terceros clasificados a la siguiente ronda todavía tenemos una oportunidad".

Arnold elogió la actuación de su equipo en la primera parte, a pesar del ​primer gol ‌de Mbappé, pero lamentó que el prolongado retraso por las condiciones meteorológicas pareciera haberles hecho perder el ritmo.

Un costoso error en un saque de puerta justo tras la reanudación le regaló a Francia su ⁠segundo gol.

"Bueno, no había nada que pudiera hacer, salvo mostrarles en el descanso unas imágenes un poco más largas de la primera parte para que vieran dónde Francia nos estaba haciendo daño", explicó Arnold.

"Pero se trataba más bien de que los jugadores tuvieran que sentarse, relajarse y mantenerse tranquilos para estar preparados cuando ‌volviéramos al campo", agregó.

El seleccionador de Irak no tuvo más que palabras de admiración para la arrolladora actuación de Mbappé.

"Es un jugador increíble, su velocidad es imparable, y por eso defendimos un poco más retrasados de lo que suelo hacer, porque ‌si dejas espacios atrás, Mbappé es tan rápido que te destroza", afirmó.

Con Haaland y Mbappé marcando en partidos consecutivos contra Irak, Arnold ‌ve cómo se ⁠avecina una batalla fascinante.

"Haaland está marcando goles, Messi también, al igual que Mbappé. Así que ​va a ser una competición muy reñida entre esos tres por el título de máximo goleador", puntualizó..

(Escrito por Ossian Shine, edición de Peter Rutherford. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)