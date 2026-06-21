Los gobernadores diseñan sus estrategias electorales con mayoría de desdoblamientos

Mientras todavía se discute en el Congreso el diseño del año electoral, los gobernadores empiezan a trazar sus estrategias para mantener el poder en sus territorios. Por ahora, predomina la idea de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, incluso con la posibilidad de un "superdomingo electoral" a mediados de 2027 que concentre varios comicios. Entre los primeros en definirse estuvo el tucumano Osvaldo Jaldo, el peronista más cercano a la Casa Rosada, que anticipó elecciones para mayo. En sentido contrario, el riojano Ricardo Quintela, ubicado entre los gobernadores más opositores a Javier Milei, se inclinaría por unificar la elección provincial con la nacional. De todos modos, la mayor expectativa está puesta en la decisión que adopte Axel Kicillof en la decisiva provincia de Buenos Aires, donde el calendario sigue atado a lo que finalmente ocurra con las PASO a nivel nacional.

Todo indica que el Gobierno no conseguirá los votos para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el punto central de la reforma política que envió al Senado. En cambio, sí podría reunir los apoyos necesarios para quitarles el carácter obligatorio y convertirlas en PAS. De todos modos, en el peronismo algunos no descartan un escenario diferente: que el oficialismo termine obteniendo el respaldo de los gobernadores para eliminarlas a cambio de comprometerse a no presentar candidatos de La Libertad Avanza en sus provincias. Para concretar una negociación de ese tipo, el ministro del Interior, Diego Santilli, debería convencer a la mesa política del Gobierno, algo que no parece sencillo. Dentro de LLA son varios los dirigentes que ya se imaginan compitiendo por cargos provinciales y locales en 2027.

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Estos acuerdos podrían modificar el panorama actual. Hoy todo indica que habrá PASO nacionales en agosto y la preocupación de los gobernadores pasa por despegarse lo más posible de la discusión nacional, tal como ocurrió en 2023, cuando 18 de los 24 distritos desdoblaron sus elecciones, teniendo en cuenta además que Santiago del Estero y Corrientes tienen calendarios diferenciados. Jaldo hizo punta la semana pasada al reunir a su tropa para un almuerzo y anunciar que volverá a compartir fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo en unos comicios desdoblados el domingo 16 de mayo, una práctica que ya se convirtió en tradición en Tucumán. Pese a su vínculo aceitado con la Casa Rosada, el gobernador tiene al ex ministro del Interior Lisandro Catalán recorriendo la provincia como potencial candidato libertario y las encuestas muestran un escenario competitivo.

Todo lo contrario sucede con Quintela, uno de los gobernadores más opositores. Desde el entorno del riojano daban como un hecho que en 2027 las elecciones provinciales serán el mismo día que las nacionales. El motivo es que Quintela se imagina en un rol protagónico en la contienda nacional, ya sea como candidato o como uno de voceros de la campaña. El gobernador riojano mantiene un muy buen vínculo con Axel Kicillof desde que ambos intentaron encarar una renovación dentro del PJ Nacional, luego frustrada por la decisión de Cristina Kirchner de postularse para la conducción partidaria. En ese objetivo, Quintela necesitaría a todo el peronismo riojano trabajando a la par para una misma fecha. Aún no tiene definido quién será su candidato a la sucesión, algo que deberá ser bien evaluado dado que es posible que el candidato libertario sea el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En tanto, los gobernadores de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio analizan la posibilidad de convocar sus elecciones para una misma fecha y conformar un "superdomingo electoral" a mitad de año. La apuesta es propinarle un golpe político al oficialismo nacional. También gobernadores aliados al Gobierno como el mendocino Alfredo Cornejo planean adelantar en la lógica de que a La Libertad Avanza le vendrá bien matizar las derrotas con algún triunfo. De todos modos, en Mendoza, al igual que en Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego, el desdoblamiento está previsto por la Constitución provincial. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también se inclinaría por una elección anticipada, probablemente en junio.

En 2023 sólo votaron junto con las elecciones presidenciales del 22 de octubre Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. La novedad para 2027 será la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios nacionales, lo que obligará a varios distritos a convivir con sistemas de votación diferentes si deciden unificar las elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires se utiliza el voto electrónico, mientras que en territorio bonaerense sigue vigente el tradicional sistema de boleta partidaria. De hecho, las dificultades para compatibilizar dos mecanismos distintos en una geografía tan extensa y compleja fueron uno de los principales argumentos que llevaron a Axel Kicillof a desdoblar las elecciones provinciales de 2025, una decisión que reabrió su disputa política con Cristina Kirchner.

Según la legislación electoral bonaerense, la provincia debe convocar a sus PASO el mismo día que las primarias nacionales, siempre y cuando estas continúen vigentes. Por eso, en La Plata sostienen que primero habrá que conocer el destino de la reforma electoral impulsada por el Gobierno antes de definir el calendario provincial. Kicillof tampoco tiene resuelto qué alternativa favorecería mejor sus aspiraciones presidenciales: si llegar fortalecido a la discusión nacional tras una victoria previa en Buenos Aires o apostar a una gran movilización peronista en simultáneo con las elecciones nacionales. Lo que sí tiene claro es el papel central de los intendentes en cualquier estrategia electoral, razón por la cual impulsa la habilitación de las reelecciones indefinidas. También en este punto encuentra resistencias en el cristinismo. En un escenario donde la mayoría de las provincias se inclina por desdoblar sus comicios, la decisión que adopte Buenos Aires puede terminar de definir el mapa electoral de 2027.